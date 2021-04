Escándalo en el ciclismo: acusan a Lance Armstrong de dopaje motorizado

El antiguo jefe de la lucha antidopaje francesa ha acusado a Lance Armstrong de haberse dopado durante su carrera, afirmando que el hecho de que el estadounidense haya admitido el uso de EPO no puede explicar únicamente sus resultados.

"Lance Armstrong, es la mejor estafa. Con complicidad a todos los niveles. Recibió un trato especial. Muchos me decían que no debía enfrentarme a las leyendas, que me iba a encontrar solo. Pero si las leyendas se montan sobre cualquier cosa... Yo también creo que tenía un motor en la bicicleta", dijo Jean-Pierre Verdy al programa de televisión francés Stade 2 durante una entrevista.

"Mi cabeza de una etapa de montaña en la que dejó a todos atrás. Al final llamé a todos los especialistas que conocía y ni siquiera ellos entendían cómo era posible ese rendimiento, incluso con EPO [eritropoyetina]".

En respuesta a estas acusaciones, el periodista especializado en ciclismo Antoine Vayer publicó unas imágenes en las que se veía a Armstrong echando mano a la parte trasera de su bicicleta durante una carrera, supuestamente para poner en marcha un motor conectado.

El dopaje de motor, o dopaje mecánico, es un método de engaño mediante el uso de un motor oculto dentro de la bicicleta para añadir potencia, este "fraude tecnológico" está prohibido por la Unión Ciclista Internacional.

El estadounidense fue despojado de sus siete títulos del Tour de Francia en 2012 tras ser acusado de haber consumido drogas para mejorar el rendimiento entre 1998 y 2011.

Motores, prohibidos en las competiciones de élite

Los motores de ciclismo están a la venta para el público en general desde 1998, aunque están prohibidos en las competiciones de élite.

Los motores pesan unos 800 gramos y tienen 500W de potencia, suficiente para dejar atrás a los competidores de un ciclista. El motor tiene un cilindro y se encuentra en uno de los tubos de la bicicleta. Está conectado a los engranajes a través de cables y, una vez activado, empieza a dar potencia a los pedales.

Comentarios previos de Armstrong

Según reportó Cycling Weekly, Lance Armstrong ya ha comentado anteriormente las acusaciones de dopaje motorizado, diciendo durante una entrevista en la radio irlandesa que nunca le ofrecieron una bicicleta motorizada.

"En absoluto", dijo cuando se le preguntó si el médico especialista en dopaje Michele Ferrari le ofreció alguna vez una bicicleta motorizada. Si alguna vez se hubiera planteado usar una, Armstrong dijo: "por supuesto que no".

El presentador, Ger Gilroy, le preguntó entonces cuál era la diferencia entre usar una bicicleta motorizada y la EPO, que Armstrong confesó haber usado durante su carrera. "Ger, ¿eres un completo novato? En 1999, nadie sabía que se podía poner un motor [en una bicicleta]. ¿Estás loco?" dijo Armstrong.

FEW (Marca, Cycling Weekly)