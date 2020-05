“Es un reconocimiento para todos los periodistas amenazados en Latinoamérica”

Deutsche Welle (DW): ¿Qué significa para usted recibir un reconocimiento como el Premio a la Libertad de Expresión?

Darvinson Rojas: Es un honor, porque si bien es cierto que está a mi nombre es un galardón que va no sólo para los periodistas de Venezuela sino para todos los que están en Latinoamérica. Venezuela vive una situación bastante compleja. Se han registrado muchísimos casos de detenciones a comunicadores sociales y este premio representa un reconocimiento a toda esa lucha que se ha tenido por el acceso a la información.

Estuvo 12 días arrestado por su trabajo periodístico en relación con el manejo del coronavirus en tu país. ¿Fue la primera vez o tuvo ya experiencias similares anteriormente?

El ejercicio del periodismo en Venezuela implica muchos riesgos. Siempre estamos expuestos a sufrir algún tipo de agresión en la calle, alguna amenaza, pero una situación como una detención nunca la había vivido. Es una detención que se produce por informar sobre casos de coronavirus en Venezuela y casos confirmados por autoridades de distintos niveles. Lo que sucedió es que ese día no hubo información acerca de casos por parte de la comisión designada por Nicolás Maduro. Entonces, lo que hice fue buscar la información que habían dado conocer alcaldes y gobernadores y sumarle esos casos a la cifra que se tenía del día anterior.

¿El arresto por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) fue una sorpresa para usted?

Yo lo vi primero como una irregularidad porque los funcionarios llegaron a mi casa y dijeron que habían recibido una llamada anónima donde aseguraban que en la casa había una persona con coronavirus. Yo estuve narrando todo por Twitter, tomé fotos y me puse a grabar un video. En ese momento los funcionarios cambiaron el discurso dijeron que vinieron por unos tuits que yo había publicado.

Ese día, el 21 de marzo, fue arrestado y luego acusado de "instigación al odio” e "instigación pública”. El 2 de abril fue puesto en libertad bajo fianza. ¿Y ahora como seguirá el asunto?

En la presentación a tribunales supe que era por la publicación de dichas cifras. El alegato fue que yo había utilizado mi cuenta en Twitter para publicar información falsa. Ahora sigue una fase de investigación de 45 días. Pero por el tema de la pandemia todo está detenido. Una vez que salgamos a la cuarentena el ministerio presentará ante un tribunal sus elementos.

En Twitter dijo que este premio es para todos los periodistas en Venezuela y Latinoamérica que luchan día a día por el acceso a la información. ¿Qué tan difícil es obtener información sobre la pandemia en Venezuela?

En esos días la información que se tenía sobre los casos de coronavirus era únicamente un número. La comisión presidencial reportó un caso en un estado. Pero no había más información. No se sabía en qué zona del estado se había registrado el caso, de qué manera esa persona se contagió, si era masculina o femenina o la edad de la persona. Cuando yo salí en libertad, noté que eso había cambiado. Los casos los daban ahora con más detalle y más información específica. Y eso ayuda muchísimo a la población a saber más sobre los casos en su estado o su comunidad.

Actualmente Venezuela reporta a 357 personas contagiadas y 10 fallecidos. ¿Son cifras confiables?

La verdad es que no tendría que opinar en este tema porque no conocemos otra fuente de información y tampoco sabemos si hay casos. No ha salido algún vocero de alguna organización o de algún gremio a decir que esa no es la cifra correcta y que ellos presentan las cifras correctas. Así que tenemos únicamente la versión de la comisión de Nicolás Maduro. Incluso la comisión que designó Juan Guaidó presenta los mismos números.

Con 25 años usted es uno de los más jóvenes entre los galardonados con este premio. ¿Cuándo y por qué se decidió a ser periodista?

Desde pequeño me gustó el periodismo. En el año 2014, cuando llevaba aproximadamente un año en la Universidad, en esa época en Caracas se vieron muchos conflictos en las calles, enfrentamientos entre manifestantes antigubernamentales y funcionarios de seguridad. Yo me iba con mi teléfono y hacía fotografías. En ese momento no existían los canales que ahora existen que transmiten a través de streaming. Básicamente, yo era casi el único periodista en la zona relatando lo que ocurría. A través de esos reportes me contactó una periodista, jefa de un medio de comunicación, y ahí fue que inicié mi carrera en periodismo. Primero salí por mi cuenta a reportear a través de mi Twitter, luego me especialicé en sucesos de fuente policial, hechos de violencia, homicidios y protestas.

¿No tiene miedo?

El miedo siempre existe. Es un sentimiento natural. Al salir a la calle y moverte por lugares donde se viven situaciones complicadas siempre estas expuesto a que algo te ocurra. Bien sea la agresión de algún civil o la agresión de algún funcionario policial. En la calle estas muy expuesto.

¿Alguna vez ha pensado en irse de Venezuela? ¿Qué le motiva a quedarse en el país y continuar su trabajo periodístico?

Nunca he pensado en irme. Cuando tienes un compromiso como el que yo tengo con este país y con los ciudadanos, estando afuera no ayudaría. Se perdería una ventana para que las personas pudieran hablar de sus problemas. Sería un periodista menos en las calles. Lo que necesitamos son más periodistas en las calles, más medios de comunicación a donde las personas pueden acudir para expresarse.

(gg)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |