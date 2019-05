¿Es posible una salida parcial del acuerdo nuclear por parte de Irán?

DW: Sr. Bayat, Irán ha anunciado su retirada parcial del acuerdo nuclear. "No podemos cumplir un acuerdo internacional cuando la otra parte no lo hace", dijo el presidente Hassan Rohani en una reunión de gabinete en Teherán. ¿Qué tiene previsto Irán realmente ahora?

Behrooz Bayat: a Irán se le permite usar solo 300 kilogramos de uranio levemente enriquecido y 130 toneladas de agua pesada para uso propio, teniendo que entregar el resto a Rusia y Omán. Ahora, el presidente Rohani anunció que el país conservará el excedente de uranio enriquecido en lugar de venderlo según lo acordado.

El físico Behrouz Bayat es un conocedor del programa nuclear iraní.

¿Irán viola así el acuerdo nuclear?

En principio, no. El artículo 26 del acuerdo establece que si un firmante no cumple con sus obligaciones, en este caso los Estados Unidos, el otro debe, en primer lugar, dirigirse a las otras partes para encontrar una solución. Irán informó a Alemania, el Reino Unido, Francia, China y Rusia, indicando que ya no cumplirá con algunos de los Acuerdos de Energía Atómica de 2015. Irán ha pedido a este llamado grupo 4 + 1 que se ocupe de que se levanten las sanciones de Estados Unidos en un plazo de dos meses. Solo en el caso de que el grupo 4 + 1 dejara expirar ese plazo, Irán unilateralmente produciría uranio más altamente enriquecido.

¿Qué pasa si Irán suspende ahora el cumplimiento de alguno de sus compromisos?

El gobierno de Teherán ha amenazado con retener el exceso de uranio poco enriquecido y de agua pesada. Pero eso no significa que mañana Irán vaya a producir y almacenar tanto uranio enriquecido como agua pesada. El acuerdo nuclear tiene reglas muy estrictas que hacen casi imposible que Irán incumpla sus obligaciones.

Por ejemplo, el Artículo 37 establece que si Irán no cumple con sus obligaciones, las otras partes contratantes pueden llevar el tema ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Y si ahí hubiera entonces una de las potencias con derecho a veto en contra de Irán, todas las sanciones internacionales volverían a estar en vigor. En ese caso, Irán sería sancionado de nuevo de forma totalmente legal. Mientras tanto, Francia, potencia con derecho a veto, ha declarado ya que Europa está lista para reintroducir sanciones contra Irán si el país rompe, aunque sea en parte, el acuerdo nuclear.

El presidente de Irán dice que no puede implementar un acuerdo internacional si la otra parte no lo hace. ¿Por qué no hubo consecuencias cuando los Estados Unidos se retiraron del acuerdo nuclear?

Como partidario del acuerdo nuclear, me gustaría que aún pudiera funcionar. Y lo defiendo. Pero la verdad es que el acuerdo nuclear no es muy equilibrado. En ese momento, Irán lo negoció bajo una enorme presión y hasta el último minuto. Y no pudo conseguir mejores condiciones.

