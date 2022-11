La selección alemana se tapa la boca como protesta en Qatar

Es ridículo no ver el Mundial porque Qatar no cumple con los valores occidentales. No hay un país perfecto.

Francisco Cardeña, México

Una excelente iniciativa. Es lamentable que Qatar sea la sede de este Mundial.

Israel Hernández, Facebook

Si no están de acuerdo con la situación de Qatar, no hubieran ido al Mundial.

Carlos Vila del Valle, Perú

Este evento nunca se debió hacer en ese país. Porque le están dando visibilidad a un país que viola los derechos humanos.

Hernis Hernández González, Facebook

Si no estaban de acuerdo con las costumbres y las políticas de Qatar, se deberían haber opuesto ante la FIFA para que no se realice el Mundial en este país.

Susana Lundgren Asch, Perú

Sus abuelos (de los jugadores alemanes) conocieron a la peor de todas las dictaduras y saben que es malo alinearse al Mundial 2022. La FIFA es la gran responsable.

José Antonio Lizarbe Ramírez, Facebook

Respeten otras culturas, credos religiosos y naciones. Jueguen bien al fútbol.

Alejandro Casañas, Facebook

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

El lobo y su rebaño: Cuatro años del inhumano "humanismo mexicano" de AMLO

Puedo decir que la microeconomía y la vida rural es otra. El balance es positivo, y en general la población está feliz de tener un presidente como AMLO, me incluyo.

Felix Lopez Xolot, México

AMLO es el mejor presidente que ha tenido México, es honesto y no es un ladrón como los políticos que asaltaron México.

Edison Amparo, Facebook

Es muy difícil cambiar, son muchos años de gobiernos con mucha corrupción y deshumanización de la población. AMLO no tiene una varita mágica para poder cambiar todo y es muy difícil porque el Estado está lleno de corrupción y también hay un mal manejo de los recursos.

Violeta del Carmen Gutiérrez González, Chile

Este señor afrontó una crisis sanitaria, una crisis energética, construyó un aeropuerto, compró y construyó una refinería, está construyendo un tren, vacunó a toda la población y el tipo de cambio es estable. Los datos económicos reflejan estas tomas de decisiones. Estos cambios hacen que todo un país lo respalde, porque su discurso va de la mano de sus acciones.

Néstor Sánchez, Facebook

No soy mexicana pero hay muchos datos comparativos que presenta Bloomberg en donde se ve que la economía mexicana está mejor.

Laura López, Facebook

No habrá paz con Vladimir Putin

Todo nuestro apoyo a un país que sencillamente nunca debió estar en una guerra sin sentido y originada por Rusia que quiere expandirse. Libertad para el pueblo ucraniano que merece la paz.

Lucio Velasquez, Facebook

También está en juego la estabilidad de Rusia, y la OTAN está utilizando a Ucrania mientras Zelenski es el intermediario.

Germán Medina, Colombia

Zelenski no pone de su parte y ninguno de los dos bandos busca un alto al fuego y menos negociar el fin de las hostilidades. Desde Moscú se movilizan más personas y desde Kiev piden más apoyo y sanciones. A ninguno de los mandatarios les importa cuánta gente muera.

Eli Alcantara, Facebook

