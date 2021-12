¿Es la inteligencia artificial nuestro futuro?

Artistas, investigadores y curiosos dan respuestas sorprendentes:

Mi yo reconstruido

¿En qué medida se puede deducir nuestra vida de los datos que dejamos en la red? ¿Qué saben Google o Facebook sobre mi verdadero yo? ¡Demasiado! Lo demuestra el asombroso experimento “Made to Measure” del grupo de artistas Laokoon.





Oportunidades y riesgos de la IA

¿Cómo se desarrolló la IA? ¿Qué infraestructura global se requiere? ¿Qué recursos se necesitan? En el Museo de la Higiene de Dresde una exposición plantea preguntas y respuestas sobre los comienzos, las oportunidades y los riesgos que entraña la IA.





La muñeca Louisa y las múltiples identidades

La artista Louisa Clement elaboró tres muñecas a su imagen y semejanza. Les dio vida propia mediante la IA y ahora tienen vivencias personales. Una réplica muy lograda de nuestra identidad multiopcional en la era digital.





Un pionero del arte algorítmico

Un pionero del arte algorítmico y digital. El artista Mario Klingemann alimenta un servidor con elementos artísticos, lingüísticos y literarios. El resultado de este proceso creativo son pinturas digitales, absurdas y sugerentes.





Ritmo en un río digital

La décima sinfonía de Beethoven, completa. Lo que el compositor no terminó en vida, lo ha completado la IA. Otros programas logran que Glenn Gould toque de nuevo o hacen que ríos compongan melodías.







