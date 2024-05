¿Es el heavy metal cosa de mujeres?

En el principal festival alemán de heavy metal hablamos con algunas de ellas.

Cuando en la década de 1970 el heavy metal saltó a los escenarios con grupos como Deep Purple, Led Zeppelin o Black Sabbath, la escena estaba claramente dominada por los hombres. Una cuestión de roles. El metal estaba considerado duro, agresivo y ruidoso, atributos no precisamente “femeninos”.

La reina del metal Doro Pesch en el escenario Imagen: picture alliance/dpa

Y, sin embargo, desde el principio, las mujeres formaron parte de la comunidad, como seguidoras y como músicas. En 1990, una mujer se subió al escenario en Wacken como vocalista de Axe’n Sex. El grupo de Kiel se hizo asiduo los años siguientes. Lo mismo que la cantante, Doro Pesch, quien actuó por primera vez en 1993 en el prestigioso Festival de heavy metal de Wacken.

Miembros de la banda brasileña de heavy metal Nervosa Imagen: DW

Un viaje a Wacken y a la historia de las mujeres en la escena del metal desde sus comienzos. Nos reunimos con la cantante Doro Pesch y con grupos como Burning Witches, Slave to Sirens o Nervosa, con metaleras que nos enseñan que ¡el heavy metal es también cosa de mujeres!

Horarios de emisión:

DW Español

DO 19.05.2024 – 00:30 UTC

DO 19.05.2024 – 15:30 UTC

DO 19.05.2024 – 20:30 UTC

LU 20.05.2024 – 03:30 UTC

LU 20.05.2024 – 07:03 UTC

LU 20.05.2024 – 09:30 UTC

LU 20.05.2024 – 12:30 UTC

JU 23.05.2024 – 14:30 UTC

VI 24.05.2024 – 04:30 UTC

VI 24.05.2024 – 11:30 UTC

SÁ 25.05.2024 – 08:30 UTC

SÁ 25.05.2024 – 16:30 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6