Berlín, ¿la capital queer de Alemania?

Berlín es una ciudad "amigable" con las personas LGBTQ+ o "LGBTQ+-friendly". Imagen: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance

Siempre me preguntan si Colonia es la ciudad más "LGBTQ+-friendly" o "amigable con las personas LGBTQ+" de Alemania. Pero yo digo: ¡no, es Berlín! ¿Cómo he llegado a esta conclusión? Mis propias experiencias, pero también mis investigaciones, me lo han demostrado.

Berlín es la ciudad más grande de Alemania. También es donde vive la mayoría de la gente queer. Y aquí también hay algunos lugares donde pueden encontrarse. Si quieres conocer el lado queer de Berlín, el mejor lugar para empezar es Nollendorfplatz: allí hay muchos bares, clubes y cafés queer.

Suelo estar siempre por la zona, porque allí se encuentra mi librería favorita, Eisenherz. Aquí me gusta comprar novelas con personajes LGBTQ+ en inglés, francés y alemán.

Si buscas eventos y fiestas queer, te recomiendo la página web de la revista queer berlinesa Siegessäule. Aquí puedes obtener rápidamente una visión general de los eventos queer y también de los centros de asesoramiento.

¿Tolerancia sexual por la franqueza berlinesa?

Viví siete años en Bonn antes de trasladarme a Berlín. Durante ese tiempo, estuve a menudo en Colonia, la ciudad está muy cerca, y visité especialmente la calle Schaafenstraße, conocida por sus bares y cafés gays.

En Colonia la gente era más amable y abierta que en otras ciudades alemanas. Muchos dicen que en Múnich la gente es tensa, en Hamburgo esnob y en Berlín muy directa, lo que algunos consideran grosero.

Por supuesto, no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco. Pero, personalmente, creo que estas generalizaciones tienen algo de cierto. Por ejemplo, en lo que respecta a los berlineses. Con su franqueza, expresan todo lo que quieren, independientemente de su identidad sexual. Según mi experiencia, por eso la gente puede ser más libre y abierta sobre su identidad de género aquí que en otras partes del país.

Chiponda Chimbelu, periodista de DW. Imagen: Sarah Eick

La escena queer de Berlín es muy internacional. Además de los berlineses que aprecian la tolerancia de Berlín hacia las personas LGTBQ+, la ciudad atrae a muchos turistas queer de todo el mundo. Esto se debe, entre otras cosas, a grandes eventos como el Christopher Street Day en julio, en el que participan más de 100.000 personas.

Las comunidades LGBTQ+ tienen tradición en Berlín

La vida queer ha sido tema en Berlín durante más de 100 años. Fue aquí donde el sexólogo gay Magnus Hirschfeld fundó, en 1919, el primer instituto de ciencias sexuales del mundo, que se convirtió en el centro de la vida homosexual de la ciudad. Estaba situado en el Tiergarten berlinés, al lado del cual hay ahora un monumento a las víctimas queer del Holocausto.

La historia queer de Berlín es el tema del recién estrenado documental de Netflix "Eldorado: todo lo que los nazis odian". En él, el cineasta Benjamin Cantu cuenta la historia de Eldorado, un club nocturno berlinés muy popular en la década de 1920, durante la República de Weimar.

El Eldorado era un lugar de encuentro popular para las personas 'queer' en la República de Weimar. Imagen: General Photographic Agency/Getty Images

"A menudo, se dice que la permisividad hedonista de Berlín es quizás la única tradición verdadera de la ciudad, porque todavía podemos identificarnos muy bien con la vida de hace 100 años, en los años 20", me cuenta Cantu.

Así lo confirma también Robert Beachy, historiador estadounidense y autor del libro "El otro Berlín". La ciudad "desempeñó un gran papel en la creación de una subcultura y una comunidad visible de personas que se identifican de una determinada manera", explica.

Los nazis cerraron el club en 1932, junto con otros locales frecuentados por personas queer. Debido a esta violenta interrupción durante la época nazi, no existe una transición continua de la vida queer de entonces a la actualidad.

Pero un siglo después, yo y otras personas queer podemos volver a pasear por las calles de Berlín con relativa seguridad. Y cada vez que visito mi librería favorita, Eisenherz, en la Motzstraße, paso por delante del edificio que antaño albergó el club Eldorado. El barrio sigue siendo un imán para las personas LGBTQ+ de todo el mundo.

(gg/rml)