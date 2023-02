¿Es Argentina realmente un país de puertas abiertas a la inmigración?

En los últimos días, las autoridades argentinas de migración denunciaron que más de 10 mil embarazadas de nacionalidad rusa llegaron al país sudamericano para dar a luz, con el presunto objetivo de adquirir un pasaporte argentino para ellas y sus hijos.

"El problema es que [las embarazadas] llegan, tienen los hijos, se van de Argentina y no vuelven más", dijo a Todo Noticias el 10.02.2023 la responsable de la Dirección Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, alegando que muchas habían contratado los servicios de mafias que prometen acceder al pasaporte en tiempo récord.

El suceso provocó un acalorado debate a nivel nacional sobre la supuesta facilidad con la que los rusos -que no necesitan visa para ingresar en Argentina, pero tienen vetado el ingreso a muchos países debido a la Guerra en Ucrania- pueden adquirir la nacionalidad argentina, acceder al sistema de salud público y gratuito de Argentina, e ingresar a 171 países sin visa.

¿Qué dice la ley argentina?

El otorgamiento de la nacionalidad no depende directamente de Migraciones ni del Ministerio del Interior, sino de los tribunales de Justicia. Según la ley, quienes nacen en Argentina obtienen automáticamente la nacionalidad, independientemente del origen de los padres, debido a que en el país rige el derecho de suelo (Ius soli).

La nacionalidad también se puede adquirir tras demostrar dos años de residencia ininterrumpida, pero este último requisito deja de ser necesario si un extranjero "contrajo matrimonio con un ciudadano argentino nativo y/o tiene un hijo nativo", según se lee en el sitio web del Gobierno, ya que, de ser así, se facilita el proceso de obtención de la ciudadanía.

Miles de embarazadas rusas en Argentina

Argentina, ¿un país de puertas abiertas?

Más allá de este caso en particular, se supone que Argentina es un país que, históricamente, ha recibido con los brazos abiertos a la inmigración, y que eso está anclado en su Constitución: "De ahí el concepto dar la bienvenida 'a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino'. Es decir, Argentina es un país de puertas abiertas a la inmigración, desde su fundación", explicó a DW Deborah Huczek, abogada argentina y coautora del libro "Los Inmigrantes y el progreso de la Argentina".

La especialista en Derecho Penal y Migratorio agregó que el país tiene ahora, en este contexto, nuevamente "una gran oportunidad al recibir con los brazos abiertos a todos los extranjeros del mundo que quieran habitar el suelo argentino y que estén dispuestos a colaborar con el progreso del país, aceptando sus leyes y cumpliendo con ellas".

¿Es tan fácil hacerse argentino?

Sin embargo, migrar a Argentina y adquirir la nacionalidad podría no ser tan fácil como parece: "No es que la legislación argentina permita obtener la nacionalidad en dos meses sin vivir acá, simplemente porque un hijo nació aquí", contó a DW Sandra Gil Araujo, investigadora del Conicet y doctora en Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.

"Pareciera que acá todo el mundo puede ingresar, tener residencia y estar de forma legal, y las cosas son bastante distintas a eso, sobre todo para los migrantes que no son del Mercosur. Aquí hay personas de Senegal o República Dominicana, por ejemplo, que llevan décadas estando irregulares. No se está reflejando la realidad de lo que es la regulación de la migración", explicó la experta.

"Pensar que acá en Argentina hay una tradición migratoria, y que se trata de un país de puertas abiertas, es más bien parte de la retórica y fantasía de construcción nacional", añadió la especialista, quien ha estudiado de cerca situaciones de discriminación y racismo contra migrantes en el mundo del Trabajo, la Salud y la Educación.

¿Cuán grande es la emigración?

Argentina vive una profunda y larga crisis económica. Varios argentinos estarían dejando el país por la "economía, el aumento de los índices de criminalidad y la falta de oportunidades", según la abogada Huczek. Los datos de la Dirección Nacional de Migraciones muestran que más de 11.500 jóvenes abandonaron Argentina entre septiembre de 2020 y julio de 2022, aunque se desconoce cuántos regresaron.

Argentina sufre una "fuga de talentos muy importantes", una situación que empeoró por el mal manejo de la economía durante la pandemia y la "mano de obra calificada nacional decide abandonar el país y se va con todo su conocimiento y recursos", agregó.

La investigadora Gil Araujo, en tanto, dice que hace falta más investigación sobre el tema: "De las personas que salieron de Argentina ¿cuántos de esos permanecieron afuera?, ¿Cuántos volvieron a lo largo del tiempo? No sé si es una emigración alta o baja, lo que sí sé es que no hay datos al respecto. Hay discursos que afirman que ahora se va mucha gente, pero, en los dato, eso no se refleja mucho". (cp)