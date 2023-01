¿Es Alemania parte de la guerra por enviar Leopard 2 a Ucrania?

Después de que Alemania decidiera entregar tanques de guerra Leopard 2 a Ucrania tras un largo tiempo de reflexión, el Gobierno de Rusia reaccionó con prontitud: "Todo lo que hagan Europa y Estados Unidos se toma en Moscú como una participación directa en el conflicto", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, según la agencia de noticias rusa Interfax.

Scholz: "No debe haber guerra entre Rusia y la OTAN"

Esto es precisamente lo que el canciller, Olaf Scholz, (SPD) siempre quiso evitar, la acusación de Moscú de que Alemania era parte directa en la guerra de Rusia contra Ucrania. Por ello, aclaró en la cadena pública de televisión ZDF que Alemania no estaba directamente implicada en la contienda: "No, en absoluto", reiteró Scholz. E insistió: "No debe haber guerra entre Rusia y la OTAN".

En general, los expertos en derecho internacional están de acuerdo con Scholz. La Carta de Naciones Unidas establece: "Todos los miembros, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de la ONU". Y es bastante obvio que Rusia violó este mismo precepto con su ataque a Ucrania en febrero de 2022. Y la Carta establece claramente que, en este caso, todos los países tienen derecho a defenderse, individual o colectivamente, como dice explícitamente.

Incluso la "entrega de armas pesadas a Ucrania es legítima"

También establece explícitamente que otros países pueden suministrar armas o lanzar misiones de entrenamiento. No se distingue entre armas pesadas, como el tanque Leopard de Alemania, y armas más ligeras.

E incluso el despliegue de fuerzas armadas de otros países en Ucrania sería legítimo, según el experto en derecho internacional Markus Krajewski, de la Universidad de Erlangen-Nuremberg, en declaraciones a la cadena pública de televisión ARD,"porque cada disparo de Rusia en Ucrania es una continuación de la violación del derecho internacional. Rusia solo volverá a comportarse de acuerdo con el derecho internacional cuando retire sus tropas del territorio de Ucrania y regrese al suyo". Pero no parece que eso vaya a ocurrir por el momento.

A la espera de la reacción de Rusia

Roderich Kiesewetter, experto en defensa del grupo parlamentario cristiano-demócrata en el Bundestag, declaró a DW: "Rusia ha aprovechado el invierno para adelantar la movilización y el entrenamiento de los soldados rusos y para ocuparse de los suministros de munición y material. Mientras, Ucrania apenas ha podido compensar sus pérdidas materiales. Por lo tanto, la infantería y los carros de combate, la artillería y los suministros de munición solo compensarán, de momento, esta flagrante desventaja. Además de las elevadas pérdidas materiales, especialmente en tanques, apenas quedan municiones y piezas de repuesto para los modelos soviéticos. El cambio a modelos y cadenas logísticas occidentales es, por tanto, inevitable".

Pero más decisivo que una definición jurídica, incluso una definición conforme al derecho internacional, para los Estados occidentales que ahora suministran carros de combate a Ucrania es, sin duda, cómo reaccionará exactamente el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, ante las entregas de tanques.

¿Respetará Putin el derecho internacional en el futuro?

El 24 de enero de 2023, en el Consejo de Europa en Estrasburgo, Annalena Baerbock, ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, hizo un llamamiento a la cohesión entre los aliados occidentales diciendo: "Estamos librando una guerra contra Rusia y no de unos contra otros".

Los medios de comunicación estatales rusos aprovecharon esa declaración para la propaganda de guerra, como presunta prueba de que Alemania y el resto de la UE eran partes directas en el conflicto de Ucrania y luchaban contra Rusia.

Aunque Alemania y los demás aliados occidentales están aparentemente en el lado seguro en lo que respecta al derecho internacional, ahora se están convirtiendo cada vez más en el centro de la propaganda rusa debido a las entregas de armamento pesado. Hasta ahora, a Putin le ha importado poco el derecho internacional y es poco probable que le importe en el futuro.

