Erling Haaland: cuando las palabras faltan, los goles hablan

El joven sensación del Borussia Dortmund es un talento meteórico, un depredador de área, un misil de mecha corta - incluso por sus gestos en la cancha cuando un pase no es preciso (aunque a Marco Reus no le hace desplantes), un "baby face” todoterreno. Haaland no muestra temor ante el rival, tampoco ante la prensa. El noruego es el terror de cualquier defensa, y de cualquier periodista.

Como cualquier otra figura, su vida como futbolista va más allá del rectángulo y los noventa minutos. En todo lo que hace, se da el lujo de agradar con su descaro.

No hay plazo que no se cumpla

Estamos ante un cambio generacional de las grandes figuras balompéricas del orbe. La dupla Messi-Ronaldo es una nave espacial que está de vuelta en la Tierra. Hoy el pelo largo del argentino es una barba bicolor, y ese look relamido de CR7 luce menos aerodinámico en sus fotos familiares en Instagram.

Sin restarle presencia, el propio Zlatan Ibrahimovic también va de salida. Así, los herederos buscan replicar las hazañas de sus - a todas luces - ídolos; y parece que apenas están encendiendo motores. Kylian Mbappé y Erling Haaland "apenas están calentando”, diría "Ibra”. Cuánta juventud y talento. Cuánta velocidad en esos pies goleadores. Cuánto descaro.

Kylian Mbappé

Hoy por hoy cualquier equipo de élite quisiera tener a esta dupla. Quizá el francés sería una primera opción, simplemente por currículum y experiencia. Pero el tiempo se encargará de poner a Haaland en su lugar: Manchester United, Barcelona, Real Madrid, Manchester City o Tottenham son algunos de los nombres que hacen eco entre los interesados para fichar al noruego. La telenovela del fichaje veraniego tiene nombre y apellido. Pero a nuestro protagonista parece que nada lo saca de su centro. Él adapta su sangre fría a cualquier escenario y deja que sus números hablen.

Ante la pregunta de cualquier periodista para conocer la opinión de su futuro, sin importar cuándo sea, seguramente la conversación sería más o menos así:

- Te quieren en las mejores ligas del mundo, ¿qué opinas al respecto?

- Sí, me encanta…

- ¿Te gustaría jugar en alguno de estos equipos?

- Seguro…

- ¿Por qué?

- ¿Por qué no?

Deja que tu juego hable

Con solo 20 años, Erling tiene todo tipo de reflectores encima, algo usual entre superestrellas. Se emociona con el nuevo FIFA y juguetea por conocer la puntuación en rendimiento que el famoso videojuego le ha otorgado a él y a sus compañeros de equipo. Ya es un tipo mediático, le guste o no. Llama la atención la simplicidad de sus acciones y sus declaraciones. Como si en ese nivel de competitividad no existiera la presión.

Maradona dijo en alguna entrevista cuando dirigía en el fútbol mexicano: "Nosotros los jugadores de fútbol no tenemos presión. Presión tiene quien no tiene qué darle de comer a sus hijos”. Haaland parece el mismo chico que jugaba sin presión durante sus inicios, cuando tenía quizá las mismas preocupaciones: disfrutar la vida, jugar videojuegos, anotar goles y hablar poco.

Un año de ensueño para el noruego

Son 34 goles en 37 partidos los que Erling Haaland ha convertido en Bundesliga desde que llegó al Dortmund a inicios de 2020. Otros 20 en 15 partidos de Champions League hacen más jugosa la suma. Todo parece indicar que muy pronto Haaland será "la super estrella que alguna vez vistió los colores del Borussia Dortmund”. Con la sangre fría que acompaña al cliché nórdico, el mundo se prepara para lo mucho que aún tendrá por decir.