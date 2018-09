Eritrea y Etiopía firmaron histórico acuerdo de paz

La semana en imágenes (del 10 al 16 de septiembre de 2018)

Preparan nuevos aranceles

El presidente estadounidense, Donald Trump, hará realidad su amenaza e impondrá en los próximos días aranceles especiales a productos chinos por un valor de 200.000 millones de dólares, informaron los periódicos 'The Wall Street Journal' y 'The New York Times'. Aunque la Casas Blanca ha rehusado confirmar la noticia, sí lo ha hecho a Reuters un alto cargo de la administración. (15.09.2018)