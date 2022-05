Erdogan insiste en vetar ingreso a la OTAN de Suecia y Finlandia

Las negociaciones mantenidas hasta ahora por Suecia y Finlandia con Turquía para que Ankara levante su veto contra el ingreso de esos países nórdicos en la OTAN no han dado resultado, afirmó el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, según un informe de la cadena NTV de este domingo (29.05.2022). Llegó a decir que mientras él gobierne, ninguno de esos países se sumará a la alianza militar.

En consecuencia, Turquía seguirá bloqueando esa ampliación de la Alianza Atlántica, subrayó Erdogan. Las conversaciones iniciadas el miércoles pasado por delegaciones de Helsinki y Estocolmo con una delegación turca "lamentablemente no han estado al nivel que se esperaba", dijo el mandatario turco. "Ellos tienen expectativas, pero no han dado los pasos que nos parecen necesarios", añadió.

"Incluso durante este proceso, hay terroristas paseándose por las calles de Estocolmo, protegidos por la policía", afirmó el presidente. "Mientras Tayyip Erdogan esté a la cabeza de la república de Turquía, no diremos que sí al ingreso en la OTAN de países que apoyan el terrorismo", insistió. Matizó, sin embargo, que "no se trata solo de Suecia y Finlandia: Alemania comete el mismo error, Países Bajos lo comete, Francia lo comete, no hay diferencia".

Sin pedir permiso

Desde que Suecia y Finlandia anunciaron, a mediados del mes en curso, su intención de ingresar en la OTAN, Erdogan ha advertido que vetará su adhesión -que debe aprobarse por unanimidad en la Alianza- si estos países siguen acogiendo a militantes de los movimientos kurdos que Ankara considera terroristas.

"No son honestos ni sinceros y no podemos repetir los errores cometidos en el pasado al (admitir) países que abrazan y alimentan a tales terroristas en la OTAN, que es una organización de seguridad", sostuvo Erdogan, que exige a ambos países nórdicos la extradición de presuntos "terroristas", sin aclarar sus identidades (según medios turcos, uno podría ser el editor Ragip Zarakolu, residente en Suecia).

Además, el mandatario reiteró que su país lanzará pronto una nueva operación militar en el norte de Siria para controlar territorios dominados ahora por milicias kurdas, pero no precisó el marco temporal de este plan. "Como hemos dicho siempre, una noche descenderemos de repente sobre esas colinas; es lo que debemos hacer", dijo el presidente, que lamentó el respaldo otorgado por Estados Unidos a dichas milicias, conocidas como YPG.

"¿Qué haremos si EEUU no pone de su parte en la lucha contra el terrorismo? Que nos valdremos por nosotros mismos. No es posible luchar contra el terrorismo pidiendo permisos a otros sitios”, dijo Erdogan.

DZC (EFE, AFP, Europa Press)