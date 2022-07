Erdogan hace esperar a Putin durante 50 segundos en un momento incómodo antes de conversaciones en Irán

El presidente ruso, Vladimir Putin, se quedó esperando inquietamente durante 50 segundos a su homólogo turco, Tayyip Erdogan, antes de las conversaciones mantenidas este martes (19.08.2022) en Teherán, lo que provocó que los medios turcos establecieran paralelismos con el hecho de que Putin le hiciera esperar a él y a otros líderes en el pasado.

La reunión en Irán fue la primera de Putin con un líder de la alianza de la OTAN desde que Rusia invadió Ucrania a finales de febrero.

Un video difundido por la presidencia turca mostraba a Putin de pie frente a su silla y las dos banderas de las naciones, con las manos entrelazadas, la boca crispada y la postura cambiante antes de que aparezca Erdogan. A continuación, Putin levanta las manos a los lados.

"Hola, ¿cómo estás, bien?" dijo Erdogan mientras se sonreían y se daban la mano.

Paralelismos con el pasado

Los medios de comunicación compararon el incidente con otros en los que Putin dejó enfriar a los líderes mundiales en el pasado, especialmente en Moscú en 2020, cuando el líder ruso dejó a Erdogan esperando durante unos dos minutos antes de una reunión.

La web turca T24 se preguntaba en un titular: "¿Fue una venganza?"

"Esos 50 segundos en los que Erdogan hizo esperar a Putin, con cara de agotamiento ante las cámaras, dicen mucho de lo mucho que ha cambiado después de Ucrania", dijo Joyce Karam, corresponsal principal de la organización de medios de comunicación de Oriente Medio National News, en un mensaje de Twitter.

Karam calificó el intercambio de "dulce revancha" para Erdogan después de que Putin dejara esperando al líder turco durante unos dos minutos antes de una reunión en 2020.

Conversaciones en Irán

La invasión rusa de Ucrania en febrero ha matado a miles de personas y ha desplazado a millones, pero también ha obstaculizado los envíos de uno de los mayores exportadores mundiales de trigo y otros cereales, desatando el temor a la escasez mundial de alimentos.

Putin, que se encuentra en Teherán para entrevistarse con su homólogo turco Erdogan, declaró el martes que se habían hecho "progresos" en las conversaciones para exportar cereales desde Ucrania.

Tras las conversaciones con Erdogan y el presidente de Irán, el líder ruso dijo a los periodistas que cualquier acuerdo dependía de la voluntad de Occidente de ceder algo de terreno.

