Erdogan dice que evaluará romper con la UE

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, acusó este sábado (16.09.2023) a la Unión Europea de intentar "alejarse" de Turquía, mientras las negociaciones de adhesión con Ankara se encuentran en punto muerto. Erdogan respondió a preguntas de la prensa antes de partir hacia Nueva York donde participará en la asamblea general de Naciones Unidas.

"La Unión Europea trata de alejarse de Turquía. Realizaremos nuestra propia evaluación de la situación y nosotros también podríamos tomar otra dirección", declaró el jefe de Estado turco, respondiendo a una pregunta sobre un informe reciente adoptado por el Parlamento Europeo, que afirmaba que "el proceso de adhesión no puede reanudarse en las circunstancias actuales y pide a la UE que explore 'un marco paralelo y realista' para las relaciones UE-Turquía".

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía ya dijo a principios de esta semana que el informe contenía acusaciones y prejuicios infundados y adoptaba un enfoque "superficial y nada visionario" con respecto a los vínculos del país con la UE. Turquía, que sigue siendo oficialmente candidata a la UE, presentó su candidatura en 1987 a la Comunidad Económica Europea y en 1999 a la Unión Europea, aceptada en 2005. Laspurgas, inicialmente contra funcionarios, pero luego también contra opositores y periodistas, posteriores al intento de golpe de Estado de 2016 tensaron aún más las relaciones.

"Las negociaciones de adhesión están actualmente estancadas. Para que se retomen, hay criterios muy claros (...) que deberán tenerse en cuenta, vinculados con la democracia y al estado de derecho", advirtió el comisario húngaro, Oliver Varhelyi, en su visita oficial el pasado 6 de septiembre en Ankara.

No es la primera vez que el jefe del Estado y del Gobierno turco amenaza con poner fin al proceso para la adhesión de Turquía en la UE, abierto formalmente en 2005 pero congelado desde 2017. En mayo de aquel año, Erdogan exigió a Bruselas abrir nuevos capítulos en el proceso de adhesión, porque Turquía no seguiría "esperando como un lacayo ante la puerta", y en caso de que no se produjeran avances, diría "adiós".

