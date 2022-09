Erdogan critica la política "provocadora" de Occidente hacia Rusia

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dijo en Belgrado que no cree que las políticas "provocadoras" de Occidente hacia Rusia sean las correctas, después de que la Unión Europea (UE) propusiera un tope en el precio del petróleo y el gas ruso.

"No quiero mencionar nombres, pero hay unos países en Occidente que, consideramos, no tienen un enfoque correcto y que se fundamenta en instigaciones, y esas políticas provocadoras no pueden lograr resultados", declaró Erdogan, de visita oficial en Serbia.

"Les han mandado toda la chatarra que tienen"

Erdogan dijo que su país seguirá con la política equilibrada entre Rusia y Ucrania, en un conflicto en el que "no puede haber vencedor, pero si hay un gran número de perdedores".

El presidente turco declaró que los países hablan de la cantidad de ayuda financiera que destinan a Ucrania, pero "son sólo palabras", y sobre las armas señaló: "Les han mandado toda la chatarra que tienen".

Turquía, un delicado equilibrio

"No subestimar a Rusia"

"Hasta ahora, hemos mantenido nuestra política, intentamos analizar las formas y entender si esta guerra puede terminar pronto, pero no parece que terminará pronto", dijo el presidente turco, que pidió "no subestimar a Rusia".

"Rusia ha dejado de suministrar gas natural y los precios han subido, y ahora todos intentan encontrar la forma de sobrevivir el invierno. ¿Por qué no se acordaron antes, por qué no pensaron en ello sino ahora que chequearon cuántas reservas hay".

Erdogan indicó, no obstante, que sus expectativas son que se llegará a alguna solución para que se ponga fin a esa guerra y el mundo pueda vivir en paz.

Erdogan de gira por los Balcanes

El presidente turco se reunió en Belgrado con el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, con quien analizó las relaciones bilaterales y la situación regional.

Serbia es la segunda escala de su gira por los Balcanes, que ayer inició en Bosnia Herzegovina y concluirá mañana en Croacia.

rml (efe, afp)