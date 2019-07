Equitación: el deporte de la igualdad de género

El deporte ecuestre es el único deporte olímpico en el que hombres y mujeres se miden en competiciones conjuntas: doma, saltos de obstáculos y versatilidad. "Eso está perfectamente bien", dice Otto Becker, entrenador nacional de los saltadores de obstáculos alemanes. "En la equitación se ha logrado equidad entre hombres y mujeres. Los caballos son hoy más livianos, de modo que ambos sexos tienen las mismas posibilidades".

Más coordinación que fuerza

En otros deportes, la separación por género es necesaria porque lo que se mide es fuerza, resistencia o velocidad. En esas, los hombres suelen ser superar a las mujeres en fuerza, por ejemplo. En la equitación empero, se trata más de coordinación, agilidad y habilidad.

Y aquí las mujeres no tienen ninguna desventaja en comparación con los hombres. "Montar un caballo es algo muy complejo y, como todos los deportes de equilibrio, demanda de gran coordinación", explica Matthias Bojer, jinete profesional y experto en deportes ecuestres de la Universidad Deportiva Alemana de Colonia, quien agrega que "la fuerza máxima no es aquí un factor decisivo, sino la coordinación y comunicación con el caballo a un nivel muy fino".

Esto lo confirma la actual campeona del mundo, Simone Blum, quien obtuvo el segundo lugar con el equipo alemán en en Aquisgrán en la Copa de Naciones (CHIO) con su yegua "Alicia”. "Un caballo como Alicia es increíblemente fino y fácil de montar", dice Blum, quien cuenta que "no tienes que hacer ninguna flexión ni mucha fuerza en las piernas".

Otras exigencias

Para el compañero de equipo de Blum, Marcus Ehning, "montar no es un deporte de fuerza", como le dice a DW. "En consecuencia, no se necesitan fuerzas masculinas, porque se trata simplemente de sensibilidad con el caballo". Una destreza de la que Ehning dispone. No en vano ganó la Copa de las Naciones y el Gran Premio 2018 con su mejor caballo, "Pret A Tout”, en Aquisgrán.

"Marcus Ehning es uno de los jinetes más sensibles del mundo", afirma Matthias Bojer, porque "es capaz de lograr grandes resultados en competición con muy poco esfuerzo físico, gracias a su estilo sobre el caballo". Por otro lado, según Bojer, hay ejemplos de mujeres muy combativas que han ganado muchas más competencias que muchos hombres. Las diferencias no se basan tanto en el género, sino en el tamaño y el peso de los competidores. "Un jinete tan alto como Ludger Beerbaum por ejemplo, tiene que hacer muchos más esfuerzos por mantener el equilibrio y evitar un mayor desgaste", explica Bojer.

Daniel Deusser, jinete alemán.

Pero no importa si el jinete es alto o bajo, o si es mujer u hombre, todos tienen que entrenar y practicar otros deportes compensatorios para mantenerse en forma. En algunos casos, con entrenadores personales y mentales.

Becker: "Cada vez más mujeres jinetes con éxito"

La campeona del mundo de Alemania, Simone Blum, es una de las 14 mujeres que compiten en salto de obstáculos en el CHIO Aquisgrán 2019. En el mismo equipo hay 51 hombres. Sin embargo, este desajuste no se refleja necesariamente en los resultados: en la Copa de las Naciones, Suecia ganó con un equipo compuesto por dos mujeres y dos hombres. En el equipo alemán, fue Blum, con su yegua Alice, la que obtuvo el mejor resultado en dos rondas.

Aunque solo cinco mujeres han podido ganar la prueba más importante y difícil del torneo de Aquisgrán desde 1927, el Gran Premio se lo han llevado dos hombres y tres jinetes mujeres, entre ellas, Meredith Michaels-Berbaum, que ha estado en la lista de ganadoras desde 2005. La relación se está volviendo cada vez más favorable a las mujeres.

El entrenador nacional Otto Becker asume que es solo es cuestión de tiempo hasta que más mujeres lleguen a la clase superior. "En los clubes de equitación el 95% son chicas, lo que se refleja en los torneos", dice. "Cada vez más mujeres montan, y con mucho éxito".

Aquisgrán: las estrellas de la equitación Hans Günter Winkler y Piero d'Inzeo Aquí dos jinetes excepcionales se dan la mano y celebran un total de siete victorias en el Gran Premio de Aquisgrán: Hans Günter Winkler (izq.) triunfa tres veces (1954, 1957, 1969). El italiano Piero D'Inzeo (dr.) gana incluso cuatro veces en la competición de salto ecuestre más importante de Alemania (1952, 1959, 1961, 1965).

Aquisgrán: las estrellas de la equitación Nick Skelton El único que, como D'Inzeo, logró ganar en cuatro ocasiones el Gran Premio de Aquisgrán es el británico Nick Skelton. Notable: después de sus tres primeros éxitos (1982, 1987, 1988) tardó 25 años en ganar el cuarto título. En 2001 tuvo una caída, en la que sufrió una doble fractura de la vértebra cervical superior. Contra el consejo de los médicos, continuó su carrera.

Aquisgrán: las estrellas de la equitación Fritz Thiedemann Fritz Thiedemann es, junto con Hans Günter Winkler, el mejor jinete alemán de la posguerra. Sus éxitos están estrechamente ligados a su mejor caballo, Meteor, originalmente un caballo de labor agrícola. En 1955, Thiedemann y Meteor triunfan juntos en el Gran Premio de Aquisgrán. Con otros caballos, Thiedemann logró otros dos éxitos en este torneo (1951 y 1953).

Aquisgrán: las estrellas de la equitación Alwin Schockemöhle Alwin Schockemöhle también consigió tres victorias en Aquisgrán (1962, 1968 y 1969) montando tres caballos diferentes. Después de su tiempo activo, Schockemöhle trabajó como entrenador, entre otras cosas como jefe del equipo alemán de salto ecuestre. Con Thomas Frühmann, Gert Wiltfang y Franke Sloothaak descubrió y apoyo a tres jinetes, que más tarde también ganaron el Gran Premio de Aquisgrán.

Aquisgrán: las estrellas de la equitación Paul Schockemöhle Paul, el hermano menor de Alwin Schockemöhle, sigue sus pasos en Aquisgrán en 1974. En 1979 y 1984 ganó otros dos títulos del Gran Premio. Paul Schockemöhle celebró su último éxito en Aquisgrán con su caballo favorito Deister. Hoy en día, Schockemöhle trabaja con éxito como criador, vendedor de caballos y agente de transporte.

Aquisgrán: las estrellas de la equitación Nelson Pessoa Además de sus impresionantes siete victorias en el Derby alemán de Hamburgo, Nelson Pessoa también ganó dos veces el Gran Premio de Aquisgrán. En 1964, fue el primer sudamericano en ganar el Gran Premio. El segundo triunfo lo logró en 1972. En 1994 el hijo de Nelson Pessoa, Rodrigo, siguió los pasos de su padre e incluyó su nombre en la lista de los ganadores del Gran Premio de Aquisgrán.

Aquisgrán: las estrellas de la equitación Ludger Beerbaum Ludger Beerbaum, uno de los jinetes alemanes más exitosos, ha subido tres veces al podio en el Gran Premio de Aquisgrán. Con su caballo Goldfever ganó dos veces consecutivas en 2002 y 2003. En 1996 ganó con Ratina Z, que sigue siendo considerado uno de los mejores caballos de salto de todos los tiempos.

Aquisgrán: las estrellas de la equitación Janne Friederike Meyer Janne Friederike Meyer es la quinta mujer que consigue el éxito en el Gran Premio de Aquisgrán. Sin embargo, ningún jinete logra una victoria tan espectacular como la que obtuvo Meyer, por ese entonces de 30 años, en 2011. Ya en el último salto, Meyer levanta los brazos con confianza y aterriza con las manos en el aire. Su caballo Cellagon Lambrasco la lleva a su mayor victoria.

Aquisgrán: las estrellas de la equitación Philipp Weishaupt Nadie lo esperaba: en 2016 Philipp Weishaupt sorprende a todos. Apenas alcanzó a clasificarse para la competición. Tuvo que salir primero, pero al final fue el mejor, con solo dos errores por haber superado el límite de tiempo. Doble suerte para él, porque poco antes de la competición le propuso matrimonio a su prometida y ella le dijo: "¡Sí!"

Aquisgrán: las estrellas de la equitación Marcus Ehning "Fue justo el adecuado el que ganó". Con esta frase comentó Marcus Ehning, conocido por su humor seco, su éxito en el Gran Premio de Aquisgrán 2018. Se trata del segundo título para este jinete de 44 años, que ya había ganado una vez en 2006 con el caballo Küchengirl. Autor: Andreas Sten-Ziemons



