¿Enviará China armas a Rusia?

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dejó clara cuál será la actitud de su país en el caso de que China entregue armas a Rusia. Si China apoya la agresión rusa con equipos letales o se dedica a evadir sistemáticamente las sanciones para ayudar a Rusia, "eso sería un grave problema para nuestros dos países", declaró tras una reunión de los ministros de Exteriores de los países del G20, la semana pasada en Delhi, la capital india.

El canciller alemán Olaf Scholz también hizo un llamado a China en este sentido: "Utilicen su influencia en Moscú para presionar a favor de la retirada de las tropas rusas y no suministren armas a la agresora Rusia", pidió al Gobierno de Pekín, durante una declaración formal ante el Parlamento alemán.

¿Se justifican las advertencias?

Hasta ahora, EE. UU. no tiene pruebas que corroboren su preocupación. Todavía no ha registrado que China haya proporcionado ayuda letal a Rusia, según declaró el secretario de Prensa del Pentágono, Pat Ryder, en una conferencia de prensa, a finales de la semana pasada. Sin embargo, "hemos constatado que China no ha retirado el tema de la mesa", matizó.

El presidente estadounidense, Joe Biden, también se mostró cauto. "No espero ninguna iniciativa importante de China para suministrar armas a Rusia", declaró hace unos días al canal de televisión ABC News.

Helena Legarda, del instituto Merics de investigación sobre China, con sede en Berlín, tiene la misma opinión. Comenta que hay indicios de que China haya apoyado a Rusia con equipos no letales, por ejemplo, suministrando tecnología de semiconductores. Sin embargo, dice Legarda, hasta ahora no hay pruebas de que China haya suministrado armas letales como misiles o drones.

Una derrota de Putin iría contra intereses chinos

China tiene un gran interés en que Rusia no pierda la guerra, afirma Legarda: "Ambos países ven a Estados Unidos y, por tanto, a la OTAN, como sus principales adversarios. Y ambos quieren remodelar el actual orden mundial, ya que lo consideran muy dominado por Estados Unidos y Occidente". Por lo tanto, desde el punto de vista chino, lo peor sería un cambio político en Moscú, a consecuencia del cual Rusia se convierta en una democracia liberal y se acerque a Occidente.

Pero, a pesar de estos intereses, desde el punto de vista chino, también existen varios argumentos en contra del suministro de armas a Rusia. Así, por ejemplo, por miedo a verse afectadas por sanciones secundarias, muchas empresas chinas acatan las sanciones occidentales contra Rusia, afirma Legarda.

Pekín, además, es consciente de que las sanciones con que amenaza EE. UU., y a las que podría presionar a sumarse a Europa, "serían fatales para China, económicamente golpeada por la pandemia de COVID", asegura Anna Marti, de la Fundación Friedrich Naumann, cercana al partido liberal alemán.

"Ucrania hoy, Taiwán mañana"

Como sea, los estadounidenses siguen a la expectativa. Los indicios de posibles entregas de armas a Rusia deben tomarse muy en serio, advirtió recientemente el republicano Michael McCaul, presidente de la Comisión de Exteriores, a la cadena de noticias estadounidense ABC. Tales indicios no pueden ser ignorados, dijo: "De lo contrario, los rusos estarán en la frontera polaca y el presidente Xi invadirá Taiwán".

La opinión del Moscú sobre Ucrania coincide con la de Pekín sobre Taiwán, coincide Anna Marti: "Putin niega que Ucrania sea un Estado independiente. China afirma exactamente lo mismo sobre Taiwán. Ambos países argumentan en términos de sus reclamaciones imperiales de territorio, independientemente de su pretensión de ser Estados modernos".

Preocupación por la posibilidad de que China envíe armas a Rusia

(eaf/rml)