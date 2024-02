Enviado chino visitará Kiev y Moscú para mediar en conflicto

El representante especial del Gobierno chino para asuntos euroasiáticos, Li Hui, viajará a Europa para promover una "solución política" a la guerra en Ucrania, de cuyo inicio ya se cumplen dos años. Li visitará Rusia, Bélgica, Polonia, Ucrania, Alemania y Francia en una tarea que enfatiza la "urgencia de restablecer la paz”, según se detalló el ministerio de Asuntos Exteriores de China.

El ministro de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, señaló que China "ha mantenido una comunicación estrecha con todas las partes, incluidas Rusia y Ucrania", y ha desempeñado "un papel constructivo" para "facilitar el diálogo". Asimismo, recordó que China publicó en 2023 su documento de toma de posición sobre el conflicto, recibido con escepticismo por Ucrania y sus aliados occidentales. "China no se ha quedado de brazos cruzados, no ha echado más leña al fuego y no se ha beneficiado del conflicto", indicó la portavoz.

Este es el segundo viaje de Li a Europa, después del que realizó a mediados de 2023 y tras el cual reconoció que hay "dificultades" para que Ucrania y Rusia se sienten a la mesa y empiecen conversaciones de paz.

China ha mantenido una posición ambigua desde que estalló la guerra en Ucrania al pedir respeto para la integridad territorial ucraniana al tiempo que demanda que se preste atención a las "legítimas preocupaciones de seguridad" rusas y se opone a las sanciones a Moscú.

mn (efe, afp)