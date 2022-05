Envío de armas a Ucrania: carta abierta de intelectuales causa polémica en Alemania

En una carta abierta, la renombrada feminista alemana Alice Schwarzer, junto con otras 27 personalidades, agradeció al canciller Olaf Scholz su sensatez y advirtió sobre una Tercera Guerra Mundial. La carta, que fue publicada el 29 de abril de 2022, un día después de que el Parlamento alemán decidiera a favor del suministro de armas pesadas a Ucrania, está atizando la discusión sobre el tema, que preocupa a muchos alemanes.

El texto de la carta dice lo siguiente:

Estimado Sr. Canciller de Alemania:

Agradecemos que, hasta ahora, haya considerado con tanta cautela los riesgos. El riesgo de que la guerra se extienda dentro de Ucrania; el riesgo de una extensión de este conflicto a toda Europa, y, ciertamente, el riesgo de una Tercera Guerra Mundial. Por eso esperamos que vuelva a su postura original y no suministre -directa o indirectamente- otras armas pesadas a Ucrania. Por el contrario, le urgimos hacer todo lo necesario para ayudar a que se llegue lo más pronto posible a un cese del fuego, a un compromiso que ambas partes puedan aceptar.

Compartimos el juicio de que la agresión rusa es una violación de la norma básica del derecho internacional, y también compartimos la convicción de que existe un deber político y moral de no retroceder ante la violencia agresora sin resistencia. Pero todo lo que pueda derivarse de esto se topa con sus límites en otros imperativos de la ética política.

Estamos convencidos de que ya se han llegado a dos de esos límites: primero, la prohibición categórica de aceptar el riesgo manifiesto de que esta guerra escale hasta un conflicto nuclear. La entrega de grandes cantidades de armamento pesado, sin embargo, podría hacer que Alemania misma se convierta en parte de esta guerra. Y un contraataque ruso podría desencadenar el caso de asistencia mutua bajo el tratado de la OTAN y, por tanto, el peligro inmediato de una guerra mundial. El segundo límite es el nivel de destrucción y sufrimiento humano de la población civil ucraniana. Incluso la resistencia justificada contra un agresor se vuelve, en algún punto, insoportablemente desproporcionada con respecto a esta.

Advertimos sobre un doble error: por un lado, que la responsabilidad por el peligro de una escalada hasta un conflicto nuclear concierna únicamente a quien originó la agresión, y no a quienes, con conciencia de ello, le proporcionan un motivo para actuar, de ser necesario, de manera posiblemente criminal. Y, por otro lado, que la decisión sobre la responsabilidad moral de los "costos” adicionales en cuanto a vidas humanas entre la población civil ucraniana sea competencia exclusiva de Su gobierno. Las normas moralmente vinculantes son de naturaleza universal.

La escalada de armamento que se está llevando a cabo bajo presión podría ser el comienzo de una carrera armamentista mundial de consecuencias catastróficas, sobre todo para la salud mundial y el cambio climático. A pesar de todas las diferencias, es imperativo luchar por la paz mundial. El enfoque europeo sobre la diversidad es un modelo en ese sentido.

Estimado canciller, estamos convencidos de que el jefe de Gobierno de Alemania puede hacer una contribución decisiva a una solución que resistirá el juicio de la Historia. No solo en vista de nuestro actual poder (económico), sino también de cara a nuestra responsabilidad histórica, y con la esperanza de un futuro pacífico conjunto.

¡Depositamos nuestra esperanza en Usted!

La carta abierta fue firmada por Alice Schwarzer, periodista y pionera de la lucha por los derechos de las mujeres, que fundó la icónica revista feminista "Emma”, y por escritores de la talla de Martin Walser y Juli Zeh, directores de cine, como Alexander Kluge, actores, como Lars Eidinger, artistas, científicos, políticos, politólogos, teólogos, filósofos y otros representantes de la intelectualidad y la ciencia de Alemania. A la fecha, la carta, que circula como petición pública a través de la plataforma change.org, ya cuenta con cerca de 216.000 firmas.

Los firmantes se hacen eco del temor de muchos alemanes de que el suministro de grandes cantidades de armas a Ucrania pueda convertir a Alemania en una de las partes en guerra.

Según una encuesta de los medios RTL y NTV, un 57 % de los alemanes teme que la guerra se extienda a otros países de Europa. Y según el instituto Forsa, solo un 46 % apoya el envío de armamento de ataque y armas pesadas a Ucrania. En abril eran un 55 %. Un 44 % de los alemanes está en contra los envíos de armas a Ucrania en general.

"Por primera vez en mi vida estoy convencida de que hay peligro de una nueva guerra mundial”, dijo Schwarzer el domingo (1.05.2022) en un entrevista con el medio alemán Bild. Lo que hay que diferenciar, explicó, es "el difícil límite entre el apoyo a la defensa ucraniana y los envíos de armamento, que podrían ser interpretados por Putin como armas de ataque”.

Asimismo, entrevistada por la cadena ZDF, Alice Schwarzer rechazó las acusaciones de que, debido a la petición dirigida al canciller alemán, Olaf Scholz, se esté abandonando a Ucrania a su suerte. También advirtió de catalogar a los firmantes como pertenecientes a la extrema derecha. La polarización en Alemania sobre si enviar o no armas pesadas a Ucrania debe ser, para Schwarzer, tema de debate en el país. Existe, según dice, el peligro real de que Rusia lo interprete como participación en la guerra, y que se desencadene una Tercera Guerra Mundial. "De eso se trata”, subrayó.

¿Dilema o decisión?: a favor de la paz, no de una escalada

El actor Lars Eidinger, uno de los firmantes de la carta abierta, defendió su postura en el diario Berliner Zeitung al referirse a la respuesta que dio como objetor de conciencia [Hasta 2011, Alemania solía tener un servicio militar obligatorio que podía ser sustituido por un servicio civil alternativo, N. de la R.]: "La pregunta esencial que tenía que responder era: 'Si uno de mis seres queridos fuera amenazado con un arma y yo tuviera la oportunidad de matar al atacante, ¿cómo reaccionaría?' Mi respuesta fue: 'Yo no dispararía, para no alimentar la espiral de agresión'. Sigo creyendo en este ideal hoy, aunque pueda parecer una utopía. Especialmente ahora, cuando el gobierno ruso y su ejército están actuando con extrema brutalidad en Ucrania, frente a los impactantes asesinatos y la crueldad que estamos presenciando hoy".

También el reconocido filósofo alemán Jürgen Habermas se manifestó a favor de la política sopesada del canciller Scholz en un ensayo titulado "Contra la moral de la justicia por mano propia” (Gegen die moralische Selbstgerechtigkeit). Si bien este no contiene ningún tipo de indicación para la acción política, Habermas defiende la actitud cautelosa del canciller Scholz, y al mismo tiempo alerta sobre una identificación con la cúpula ucraniana, que podría derivar en un "moralismo no exento de problemática”. Según Habermas, las alternativas simples como "victoria versus derrota” o "conflicto regional versus guerra nuclear global” no ayudan mucho a tomar decisiones en este momento.

Críticas a carta abierta de Schwarzer

Luego de que se publicara la carta abierta encabezada por Alice Schwarzer, se hicieron oír rápidamente las críticas. La jefa de la fracción de Los Verdes en el Parlamento, Britta Haßelmann, dijo al diario Stuttgarter Zeitung el lunes (2.05.2022): "¿Dónde deberían estar los 'compromisos' si Putin ataca a un país europeo libre, violando el derecho internacional, si las ciudades son arrasadas, los civiles son asesinados, y la violación se usa sistemáticamente como arma de guerra contra las mujeres?”

Otro político verde de larga trayectoria como pacifista, Anton Hofreiter, insta al Gobierno alemán a enviar armas pesadas lo antes posible a Ucrania, para ayudar al país a ganar la guerra: si no se envían, existe el peligro de una conquista total de Ucrania por parte de Rusia: "Más mujeres serán violadas, más civiles serán asesinados o encarcelados”, dijo Hofreiter en entrevista televisiva con Bild. "Ya es tiempo de que paremos con nuestra arrogancia y ayudemos directamente a quienes se ven afectados”, continuó.

También hubo un gran eco en las redes sociales, y allí la polarización se hizo patente.

El embajador de Ucrania en Alemania, Andrij Melnyk, conocido por su discurso duro, respondió a Alice Schwarzer en Twitter: "Su llamado a la capitulación de Ucrania significa que su celebrado feminismo solo es una fachada, un fake. Aceptar la violación en masa de mujeres por soldados es cinismo puro. Nadie en su sano juicio debe comprar su desastrosa 'Emma'”

Algunos recriminan a Schwarzer haber dado un foro abierto durante años en su revista "Emma" a la jefa editora de Russia Today, Margarita Simonjan. Además, la acusan de dar por tierra con los ideales de la liberación de la mujer de los años 70, trayendo a cuenta las violaciones sistemáticas denunciadas por el gobierno ucraniano, y de repetir justamente argumentos "patriarcales", pidiendo la sumisión de Ucrania ante Rusia para evitar una conflagracion mundial, siendo ella una "mujer blanca y cis".

La revista "Emma" le responde al alcalde de Ucrania, Vladimir Klitschko, que calificó la solicitada de "cobarde", tuiteando el editorial de Schwarzer del 14.04.2022: "Paz ya". "¿Héroes? No, gracias".

Solicitada a favor del envío de armas como respuesta

Un grupo de intelectuales en torno al publicista alemán Ralf Fücks abogaron en otra carta abierta, este miércoles (4.05.2022), por seguir con el suministro de armamento pesado a Ucrania, en contraposición al pedido del grupo de Alice Schwarzer.

"La causa de Ucrania es también nuestra causa”, la titulan, y expresan su apoyo al canciller Scholz en la decisión de enviar armas a Ucrania para que ese país se defienda ante la invasión rusa. También piden que se concrete el embargo a las fuentes de energía rusas, a fin de privar a Rusia de los recursos financieros que usa para llevar a cabo esta guerra. Por último, piden que se brinde a Ucrania una perspectiva de ingreso a la Unión Europea.

La escritora de raíces rumanas Herta Müller, ganadora del Nobel de Literatura en 2009, el expolítico y periodista Michel Friedman, el jurista y diplomático Wofgang Ischinger, exidrector de la Conferencia de Seguridad de Múnich, el escritor Wladimir Kaminer, el periodista turco-alemán Deniz Yücel, y otras figuras de renombre de la cultura y la ciencia de Alemania son firmantes de esta segunda carta.

En uno de sus párrafos, se lee: "No se requiere ninguna experiencia militar especial para reconocer que la diferencia entre armamentos 'defensivos' y 'ofensivos' no es una cuestión de material: en manos de los atacados, los tanques y los obuses también son armas defensivas porque sirven para la autodefensa”. Para conseguir una paz negociada que no tenga como consecuencia el sometimiento de Ucrania a las demandas rusas, es necesario "fortalecer la defensa de Ucrania y debilitar al máximo la capacidad militar de Rusia".

Según quienes adhieren a esta postura, "la amenaza de una guerra nuclear es parte de la estrategia psicológica de guerra de Rusia”. Hacer concesiones al Kremlin no impediría una conflagración nuclear, afirman. Sin embargo, recomiendan "no tomarse esa amenaza a la ligera”. Pero, a pesar de existir buenos motivos para evitar una confrontación militar con Rusia, "eso no debe significar que la defensa de la independencia y la libertad de Ucrania no sea nuestra causa. Es también una prueba de fuego sobre qué tan en serio nos tomamos el 'Nunca más' de Alemania”, señalan en la misiva.

Ambas cartas abiertas pueden ser firmadas por quien lo desee en:

