Entre los bastidores de la diplomacia de guerra de Macron

Mañana del 20 de febrero de 2022, cuatro días antes de que Rusia invada Ucrania. El presidente francés Emmanuel Macron, que ha encabezado los esfuerzos diplomáticos occidentales para disuadir a Rusia de enviar sus tropas en masa a la frontera, hace una última llamada telefónica con Vladimir Putin.

Durante la conversación, que duró una hora y 45 minutos, se ve a los ayudantes diplomáticos de Macron en otra sala del Elíseo, siguiendo atentamente el diálogo por el altavoz, tomando notas y enviando mensajes directos al presidente en medio de un ambiente cargado. Los dos líderes se tutean.

"Vladimir, me gustaría que primero me dieras tu lectura de la situación y quizás de forma bastante directa, como es nuestra costumbre, me digas cuáles son tus intenciones", le dice Macron a Putin sin tapujos.

"¿Qué puedo decir? Tú mismo ves lo que está sucediendo", replica Putin, acusando a Ucrania de violar los acuerdos de Minsk negociados en 2014 y 2015, cuyo objetivo era poner fin a la guerra con los separatistas apoyados por Rusia en el este de Ucrania. "Nuestro querido colega el señor Zelenski no está haciendo nada para aplicar los acuerdos de Minsk", dice Putin. "Te está mintiendo", agrega.

La famosa mesa larga: Macron escucha a Putin durante una reunión maratoniana en el Kremlin a principios de febrero.

La complejidad de la política

Las imágenes del equipo de Macron tras el delicado intercambio entre Macron y Putin son una secuencia clave del documental francés "Un presidente, Europa y la guerra", del periodista Guy Lagache, que se sumergió en el Elíseo durante más de cinco meses.

Emitido por la televisión francesa a finales de junio, Lagache se propuso inicialmente hacer una película sobre el funcionamiento de la Unión Europea con motivo de la presidencia francesa del Consejo Europeo en enero. Pero cambió de rumbo al aumentar el riesgo de conflicto en Europa.

"La virtud de esta película, especialmente en un momento de populismo, es mostrar cómo funciona la política", dijo Lagache en el preestreno del film en París, la semana pasada.

El periodista Guy Lagache dice que se interesó por la estrategia política de Macron a la hora de tratar con Putin.

"Quería ir a jugar al hockey sobre hielo"

Durante la llamada del 20 de febrero, Macron sugiere a Putin una cumbre en Ginebra con Biden. Putin está de acuerdo en principio, pero dice que hablará con sus ayudantes, mientras insiste en que la reunión debe prepararse a fondo.

Al final, hay un momento extraño cuando Putin se despide: "Gracias, Emmanuel. Siempre disfruto hablar contigo porque tenemos una relación de confianza".

"No quiero ocultarte nada, quería ir a jugar al hockey sobre hielo. Ahora te hablo desde el gimnasio antes de hacer mis ejercicios", dice el líder ruso. "Pero te aseguro que primero llamaré a mis ayudantes".

En junio de 2022, Macron, junto con sus homólogos italiano y alemán, realizó su primer viaje a Ucrania desde el estallido de la guerra.

"Hicimos bien en negociar con Putin"

La cumbre con Biden no llega a celebrarse. Al día siguiente, Putin aumenta la tensión al reconocer dos "repúblicas" separatistas en el este de Ucrania.

Mientras Rusia lanza un ataque a gran escala contra Ucrania días después, el jefe de la diplomacia del Elíseo, Emmanuel Bonne, intenta contactar con su homólogo del Kremlin, Yuri Ushakov, en su celular, pero no obtiene respuesta. "Tienen el descaro de hacer la guerra, pero no el coraje de hablar", suspira Bonne.

El documental termina con la esperada visita de Macron a Kiev en junio -la primera desde el estallido de la guerra- junto con sus homólogos alemanes e italianos. En el tren de vuelta, Macron insiste en que debe seguir dialogando con Putin para evitar resultados aún peores, incluida una guerra ampliada.

