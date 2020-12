Encuentran misterioso monolito en Alemania

Un misterioso monolito fue descubierto en la pequeña ciudad alemana de Sulzbach, el último de una serie que aparece en distintas partes del mundo. Fotografías tomadas en el lugar muestran un monolito de tres metros que se eleva sobre el borde de un campo, cerca de un gran centro comercial en un área suburbana en las afueras de Frankfurt.

El monolito "fue descubierto por excursionistas el sábado; estamos desconcertados acerca de sus orígenes", dijo un portavoz del municipio, y agregó que no estaba claro si la instalación estaba relacionada con objetos similares encontrados en otras partes del mundo.

El agricultor propietario del campo donde apareció el monumento dijo que no lo había instalado, pero que mucha más gente había venido al área desde que fue descubierto. El portavoz de Sulzbach dijo que las autoridades locales esperarían tres días para ver si alguien se atribuía la responsabilidad del objeto.

Después de eso, los funcionarios planean derrumbarlo. En las últimas semanas se han descubierto monolitos similares en lugares como el estado estadounidense de Utah, la Isla de Wight en Gran Bretaña, una zona rural de los Países Bajos, Bélgica y un pequeño pueblo de España. Las misteriosas estructuras han atraído la atención de los medios de comunicación y suscitado teorías de que son obra de extraterrestres. Un colectivo de artistas llamado The Most Famous Artist se atribuyó la responsabilidad del monolito de Utah, pero aseguró que no habría estado activo en la Isla de Wight.

EL(dpa)