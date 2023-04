Encuentran en Dinamarca un tesoro de monedas vikingas de 1.000 años de antigüedad

Cerca de 300 monedas de plata de más de 1.000 años de antigüedad fueron desenterradas cerca de una fortaleza vikinga en el noroeste de Dinamarca, según informa The Historical Museum of Northern Jutland.

El tesoro, que yacía en dos lugares no muy distantes entre sí, fue desenterrado por una niña que detectaba metales en un maizal el pasado otoño. Dicho sea de paso, recibirá una compensación económica por su hallazgo.

"Un tesoro como éste es muy raro", declaró a la AFP Lars Christian Norbach, director del museo, donde se expondrán los objetos.

El tesoro incluye monedas danesas, árabes y germánicas, así como joyas procedentes de Escocia o Irlanda.

Las monedas de plata se encontraron a unos 8 km del fuerte vikingo de Fyrkat, cerca de la ciudad de Hobro. Por sus inscripciones, se cree que datan de la década de 980.

El hallazgo incluye monedas danesas, árabes y germánicas, así como piezas de joyería procedentes de Escocia o Irlanda, según los arqueólogos. De acuerdo con Norbach, los hallazgos son de la misma época que el fuerte, construido por el rey Harald Bluetooth, y permitirán conocer mejor la historia de los vikingos.

Podría haber una relación entre el tesoro -que los vikingos enterraban durante las guerras- y el fuerte, que se incendió en la misma época, señaló.

Los arqueólogos han dicho que seguirán excavando el próximo otoño, después de la cosecha. Cabe señalar que los vikingos creían que enterrar su tesoro les permitía volver a encontrarlo después de la muerte.

EE (The Guardian, The Historical Museum of Northern Jutland)