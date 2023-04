"En Rusia ya no hay una oposición"

"Ya no existe una oposición organizada en Rusia, dado que el Kremlin la reprime sistemáticamente", afirma el politólogo ruso Konstantin Kalatschov, en conversación con DW.

Recientemente, el político opositor Vladimir Kara-Murza fue sentenciado a 25 años de reclusión. La corte lo condenó por alta traición, por "desacreditar al Ejército ruso" y por colaboración ilegal con una organización "non grata" en Rusia.

Condenas políticas

No todas las sentencias políticas han sido realmente dictadas por los tribunales en Rusia. Algunas han sido decididas a nivel político, piensa el editor y político ruso Lev Schlossberg. "En algunos casos, pueden ser altos funcionarios del Gobierno de Putin. También puede ser el propio Putin. En el caso de Kara-Murza, tengo la sospecha de que la condena fue acordada con Putin", dice Schlossberg en conversación con DW.

También el opositor Ilja Jaschin fue sentenciado por "desacreditar al Ejército ruso". Había condenado públicamente presuntos crímenes de guerra rusos en Bucha, por lo que debe pagar con ocho años y medio de cárcel. Su carrera política comenzó en una época en que todavía se podía hablar de una oposición en Rusia. Durante más de 20 años, luchó contra Putin y la autocracia rusa.

Cada vez es más difícil protestar

El opositor ruso más conocido a nivel internacional es probablemente Alexei Navalny. No tuvo miedo a decir su opinión ni a provocar a las élites. En 2021, fue detenido a su regreso a Rusia y cumple una condena de por lo menos nueve años. Konstantin Kalatschov nunca consideró que este dirigente pudiera convertirse en el próximo presidente de Rusia: "Antes de su detención, Navalny no contaba con más de un 1,5 por ciento de los votos. Eso de ningún modo alcanza para luchar seriamente por el poder".

Manifestantes piden la liberación de Navalny, ante la embajada rusa en Berlín.

Según Amnistía Internacional, cada vez se vuelve más difícil protestar en Rusia. Hacerlo está ligado a grandes riesgos y las protestas son brutalmente reprimidas. De acuerdo con la ONG rusa OWD-Info, en 2022 fueron detenidas más de 15.000 personas en manifestaciones contra la guerra.

La oposición dentro del sistema

Por otra parte, los opositores en el exilio, como el gran maestro del ajedrez Gary Kaspárov, no tienen mayor peso en Rusia. Y, de todos modos, para el Kremlin la única oposición válida es la de aquellos partidos que se presentan como opositores, pero siguen las reglas del juego.

Lev Schlossberg, del partido opositor liberal Jabloko, explica: "Ninguno de los partidos con representación en la Duma puede ser calificado como opositor... Todos ellos son partidos de Putin".

Agrega que "las elecciones se han convertido en algo secundario. Ya no son un criterio de éxito. Se puede fabricar cualquier resultado deseado. Lo único que importa es que haya una Duma inocua, con 450 diputados, que respalde sin excepción a Putin".

El politólogo Konstantin Kalatschov estima que muchos rusos se preguntan actualmente quién habrá de suceder a Putin. Pero advierte que es mejor no hablar de eso ni siquiera a puerta cerrada. "En Rusia, existe un ánimo opositor, pero eso no se traduce en hechos. Nadie se perfila como líder de una verdadera oposición. Nadie quiere perder su pequeña libertad. Por eso, en Rusia ya no hay una oposición. Solo podrá volver a haberla cuando Putin se haya ido".

(ers/rml)