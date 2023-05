Boluarte llama "ignorante" a AMLO tras suspensión de relaciones comerciales

Claramente se puede ver el liderazgo de AMLO en Latinoamérica. Que bueno que defienda a Perú de los políticos corruptos de derecha.

Alejandro Ramos, Perú

Muy bien señora Boluarte. Ese presidente se mete en asuntos que no le corresponde, debería ocuparse de los problemas de su país. Yo no voté por este Gobierno pero se debe respetar el orden constitucional.

Edwin Manrique, Perú

No cabe duda que el señor Obrador es una gran persona y en nada se parece a Boluarte que se está aprovechando de su cargo. Yo apoyo a mi presidente.

Rosalía Nava Luna, México

En Perú no se respeta la democracia.

César Ariza

Bien dicho por el presidente de México. En Perú no respetan la democracia y tumban un Gobierno a su antojo.

Alejandro Grullón

La presidenta Dina Boluarte no es ninguna usurpadora, ella es la legítima vicepresidente de Pedro Castillo, fue elegida en las elecciones. Legalmente, el cargo le corresponde aunque a AMLO no le guste. Muchos peruanos no votamos por él, y hubiéramos preferido elecciones anticipadas para zanjar este problema político. Pero de ahí a llamarla usurpadora hay mucha diferencia. AMLO vive en las nubes y parece que ignora completamente la realidad, algo muy similar le ocurría a Pedro Castillo, parecen tal para cual. Ahora Pedro Castillo tiene que enfrentar cargos por dar un golpe de Estado y por corrupción. Es poco probable que salga de prisión en el corto plazo.

Iván Burgos, Perú

Conferencia de prensa de la JEP de Colombia: Roberto Carlos Vidal López.

"Cada vez queda menos de la 'paz total' en Colombia"

No se puede acabar algo que nunca existió.

Adriana Suárez, Colombia

Aunque es bueno denunciar, eso no ofrece una solución a la problemática. Porque los Gobiernos corruptos hacen oídos sordos a las denuncias y a los hechos. Para erradicar el problema, la población tiene que entender que los adultos deben trabajar, y los niños deben estudiar.

Hugo León Salas, Colombia

Los países sudamericanos, por sus raíces de la colonia y sus diferentes matices, jamás van a encontrar la unidad. Hay deshonestidad en los sectores políticos y hay un alto grado de corrupción en toda la región.

Felix García, Colombia

¿Qué paz? Nunca hubo paz ni justicia. Jamás existirán dichas cosas debido a la corrupción que existe.

Enriclet Martínez

Nunca va a haber una paz total, porque estos grupos son narcoterroristas y ese es su negocio. Si se termina un grupo, aparece otro nuevo, así de sencillo.

Juan Gabriel Tenganan

En Colombia nunca va a existir la paz total como han creído algunos Gobiernos. Las fuerzas militares están aliadas a los grupos guerrilleros y, por eso, la paz nunca va a llegar. El negocio del narcotráfico es muy grande y no lo van a dejar por más que el Gobierno les de unos pesos.

Carlos Barcelo

Debe haber una masiva presencia de tropas en los territorios, y no enviarlos a la selva en busca de los guerrilleros, porque las tropas se encuentran en desventaja. La presencia masiva de militares es para evitar las emboscadas y también es importante que las comunidades respalden a las fuerzas públicas.

Fernando Jiménez

Insultos a Vinicius: “¿Es España un país racista?”

Es vergonzoso que en pleno siglo XXI se presenten casos como este en Valencia contra el jugador Vinicius Jr. Las autoridades dejan pasar estos actos y no les dan importancia. Así empezó en Alemania y fue escalando hasta llegar a límites intolerables. ¿Será que no queremos aprender de la historia?

Jairo Yanez, Estados Unidos

Si la justicia no hace nada, se repiten estos casos. España sí es racista.

Miguel Castellanos, Colombia

Existe mucha tolerancia al insulto racista. Pero cuando las leyes se apliquen y vayan presas aquellas personas que discriminen por raza o color de piel, la situación va a cambiar.

Gonzalo Murillo

El racismo está en todos lados.

Javier Sánchez Martínez

¿En dónde no existe el racismo? Creo que se debe educar a la gente para evitar que haya ignorantes y racistas. Pero también se debe educar para que las palabras no les importen. Al final, las palabras se las lleva el viento.

Emilio Vargas

Una persona famosa es discriminada y nadie hace nada. Una persona que no es famosa puede terminar muerta por el odio racial y la xenofobia, como sucede en Estados Unidos y otros países.

Alexander Campo, Colombia

