En la mira del autoritarismo - El asedio contra la sociedad civil

El resurgimiento del autoritarismo afecta a naciones de todos los continentes, independientemente del tipo de gobierno. "En la mira del autoritarismo" documenta este fenómeno global con ejemplos como India, Rusia y Polonia. Nos muestra además qué medidas represivas se imponen a la sociedad civil y las consecuencias que esto puede tener para el futuro de la democracia. Allí donde los populistas y los autócratas gobiernan se reprimen las libertades civiles. Los activistas no solo se ven expuestos a ataques o encarcelamientos; se aprueban leyes para criminalizarlos y privarles de su sostenimiento económico. Las ONGs y otros actores de la sociedad civil, que defienden la democracia y los derechos humanos y que se oponen a las injusticias sociales y a la destrucción del medio ambiente, se convierten cada vez más a menudo en blanco de campañas de difamación y represión por parte de los gobiernos. En los últimos años se emitieron más de sesenta leyes en todo el mundo, que, de forma directa y sistemática, dificultan o incluso hacen imposible el trabajo de las organizaciones no gubernamentales. Las causas son diversas, pero tienen como denominador común el deseo de permanecer en el poder y de proteger intereses económicos. Esto no solo lo hacen los gobiernos autoritarios. También los estados democráticos restringen cada vez más el marco de acción de los actores independientes y críticos. ¿Vivimos en una época en la que se ataca de forma frontal a la sociedad civil en todo el mundo? Y, ¿qué sucede cuando una de las bases de la democracia es acallada? ¿Qué se puede hacer para revertir este proceso? El director, Sebastian Weis, intenta dar respuesta a estas preguntas a través de su investigación periodística, a la vez que retrata cuál es la situación en India, Rusia y Polonia. Cada uno de estos países sirve de ejemplo para un tema en particular: en India, la destrucción del medio ambiente; en Rusia, los derechos humanos y en Polonia, los derechos de las mujeres.