En el Parlamento, Liz Truss admite errores y rechaza abandonar el gobierno británico

La primera ministra británica, Liz Truss, respondió con firmeza este miércoles a las críticas de la oposición en el Parlamento tras la humillante marcha atrás de su programa económico, y aseguró que es "una luchadora, no alguien que abandona".

Debilitada por haber tenido que renunciar a casi la totalidad de las medidas anunciadas a fines de septiembre que asustaron a los mercados financieros, Truss declaró haber corregido la situación "en el interés nacional para garantizar al país la estabilidad económica".

Truss se disculpó ante la Cámara de los Comunes el miércoles por revertir gran parte de sus recortes de impuestos propuestos y dijo que ahora lo correcto es "seguir con el trabajo". "He sido muy clara en que lo siento y he cometido errores", dijo Truss al parlamento mientras enfrentaba las preguntas de los legisladores. "Pero lo correcto en esas circunstancias es hacer cambios, que he hecho, y continuar con el trabajo y cumplir con el pueblo británico."

EL(afp, reuters)