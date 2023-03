Gustavo Petro a Nayib Bukele: "Aquí el presidente no destituye jueces"

Presidente Petro , preocúpese por la mala situación que se vive en su país. Usted fue elegido para gobernar Colombia. Lo que hagan otros países es problema de cada presidente. Solucione los problemas aquí que lo necesitamos, somos uno de los países más corruptos del mundo y esa corrupción es la que tenemos que derrotar. Muchos ciudadanos confían en usted, no haga que se pierda esa confianza. El presidente Bukele estará haciendo algo bien porque allá, en El Salvador, la gente dice que está más tranquila porque hay menos delincuencia. Aquí, en Colombia, también se debería combatir la delincuencia porque desprestigia este bello país.

Jhon Carlos Orozco, Colombia

Bukele le está devolviendo la esperanza al pueblo salvadoreño y tiene la popularidad más alta de América Latina. Que Petro no opine y se dedique a gobernar.

Maritza Rojas, Facebook

Bukele es un populista como Ortega, que tiene a su país en la miseria. Según las organizaciones internacionales, El Salvador es un Estado fallido.

Andrel Taborda, Facebook

Que sea el tiempo el que defina quién de los dos resulta mejor gobernante. Sin embargo, no se deberían prestar a este juego. La región está en crisis y estos juegos nos hacen quedar mal.

Jorge García, Facebook

A grandes problemas, grandes soluciones. Si un gobierno latinoamericano está conformado por corruptos, delincuentes y exguerrilleros, va a ser más permisivo con los delincuentes y el narcotráfico.

Óscar Mauricio Barrera, Facebook

El poder Ejecutivo puede nombrar y destituir libremente a ministros, porque ellos forman parte del Ejecutivo. El problema es cuando el Ejecutivo se interpone en el poder judicial, por ejemplo. En este caso, se está violando el principio de la separación de poderes y, por lo tanto, se desestabiliza la democracia.

Joe Barret, Facebook

En Colombia hay un desorden público terrible, violencia, terrorismo, matan a policías y no pasa nada. ¿Por qué Petro se preocupa tanto por El Salvador? Allá están bien y acá no, y ahora está peor la situación.

Ali Vargas Estupiñan, Colombia

Mario Vargas Llosa

Perú: Mario Vargas Llosa da su respaldo a Dina Boluarte

Vargas Llosa defiende al golpismo y al racismo de las élites peruanas que creen tener el derecho a menospreciar a las etnias que son sometidas desde principios del siglo XVI.

Daniel Gómez, El Salvador

Mario Vargas Llosa es un demócrata. Tiene una opinión formada de la vida y la política. No hace falta estar de acuerdo con él, hay que respetar su opinión y escuchar.

Javier Maroto, Facebook

Para él lo más importante es acumular premios, distinciones, fama y el reconocimiento público. Boluarte no será llamada nuevamente a declarar. Hoy no abrió la boca y tampoco hubo interrogatorio. Ella tiene miedo de contradecirse y sabe que ha mentido. La ministra de Relaciones Exteriores no puede sostener las versiones del gobierno durante las entrevistas internacionales.

Silvia Alcocer, Perú

Es un excelente escritor, pero es un político de ultraderecha.

Ronar Santos, Facebook

¿Por qué opina si no vive en Perú? Su vida está en el extranjero.

Arturo Takashi, Facebook

El dinero sí aumenta la felicidad, asegura estudio firmado por Nobel de Economía

La paradoja de nuestro tiempo: tenemos edificios altos, pero poca tolerancia. Tenemos autopistas amplias, pero vistas estrechas. Gastamos más, pero tenemos menos. Compramos más, pero disfrutamos menos. Tenemos casas más grandes, pero tenemos familias pequeñas. Tenemos más educación, pero menos sentido común. Tenemos más conocimiento, pero menos juicio. Tenemos más expertos, pero tenemos más problemas. Tenemos más avances en la medicina, pero tenemos menos salud. Vivimos trabajando y no tenemos tiempo para disfrutar. Y cuando llega el tiempo de disfrutar, los tuyos ya entraron en el mismo círculo.

José Luis Paredes, Facebook

Pero la ausencia del dinero disminuye la felicidad. Hay que comer, pagar el arriendo, pagar los servicios públicos, pagar las deudas, etc. El dinero no lo es todo en la vida, pero hace falta.

Gloria Torres, Facebook

Esto depende del equilibrio emocional de la persona. La felicidad que proporciona el dinero es la misma que proporciona el poder, y eso hace que los ricos quieran ser cada vez más ricos y poderosos. Pero si la persona sabe controlar el éxtasis que produce el dinero, se conforma con vivir dignamente, es más bondadoso y comparte esa felicidad.

Byron Andrés Campos, Facebook

