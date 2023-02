En busca de la felicidad

La búsqueda tiene lugar en un campo de escombros justo al borde del desierto, junto al océano. Parece un campo de labranza destrozado por las muchas excavadoras y máquinas que, durante décadas, han excavado aquí para las empresas europeas. Bajo tierra, en las profundidades, aún yacen los restos de los diamantes más puros del mundo.

Desde hace algunos años, el único recuerdo de los días gloriosos del negocio de los diamantes es una valla que se tambalea con el viento y una señal de advertencia: Prohibido el paso. Esta zona es una de las más pobres de Sudáfrica, con la tasa de desempleo más alta del país.

Al principio venían solo pequeños grupos de cazadores de diamantes, pero pronto se convirtieron en miles, de modo que la policía, escasa de personal, ya no podía actuar en este páramo desértico. Llevan casi dos años excavando a diario con las manos desnudas en busca de las diminutas piedras: una nueva fiebre del diamante en Sudáfrica que se ha extendido como la pólvora por la costa occidental.

Hallar una de estas piedras preciosas ayudaría a Viani, un exdrogadicto, a vivir una vida mejor, y a Patrick, un cocinero sin techo, a revivir el sueño de Nelson Mandela. George, que buscaba diamantes buceando, se hizo incluso rico. Ahora camina descalzo por la playa y recuerda los viejos tiempos.

El documental no sólo narra las historias individuales de estos hombres en los llamados "campos de excavación". Retrata un sentimiento universal que es tan válido en Europa como al otro lado del mundo: la búsqueda de la felicidad. Un reportaje de Benjamin Rost.



Horarios de emisión:

DW Español

SA 18.03.2023 – 07:15 UTC

DO 19.03.2023 – 02:15 UTC

DO 19.03.2023 – 13:15 UTC

DO 19.03.2023 – 21:15 UTC

LU 20.03.2023 – 05:15 UTC

LU 20.03.2023 – 10:15 UTC

LU 20.03.2023 – 17:15 UTC

MA 21.03.2023 – 19:15 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6