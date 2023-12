En busca de becas europeas para reconstruir Nicaragua

Con las universidades cerradas y con expediente académico anulado: la suerte de cientos de estudiantes nicaragüenses no es ajena a las universidades europeas. Se buscan becas.

"Nicaragua necesita que se hable de ella. Del secuestro de sus universidades tanto públicas como privadas”, dice a DW Edgar Blanco, presidente de la organización Acción Universitaria. De gira por universidades europeas para promover programas de becas para nicaragüenses, Blanco, a punto de culminar sus estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica, trae al corazón de la Unión Europea la situación de la juventud en su país.

"Es inimaginable. El secuestro del que hablo es visible. En Nicaragua han convertido a las universidades en una especie de cárceles. Están llenas de cámaras, de controles en cada puerta. Llenas de personas que vigilan en los pasillos el quehacer de los estudiantes”, afirma Blanco.

En conferencias en la Universidad de Amberes y Gante -que abren sus programas de alto nivel para nicaragüenses-, el estudiante y activista habló de la falta de libertad académica. "Las tesis en este momento están siendo controladas por las autoridades académicas antes de poder publicarse. Se trata de que no haya ningún tipo de desviación en la temática con respecto a hablar en contra del gobierno”, añade.

Una historia como tantas otras

La historia de Edgar Blanco se parece a la de cientos de otros de universitarios de Nicaragua: después de las protestas del 2018 fueron expulsados de su universidad, en otras tampoco les dieron cabida, sus expedientes académicos fueron borrados. Con denuncias por terrorismo, dejaron el país.

"En Costa Rica entré como estudiante internacional, para no perder tiempo. Luego hice el examen de admisión para la misma carrera. Lamentablemente, aunque en Managua me faltaba solo un año para terminar, no tuve acceso a mi documentación y tuve que recomenzar de cero”, cuenta Blanco.

"Cuando lanzamos la oferta de becas para los nicaragüenses en Costa Rica, aplicaron 300 y sólo teníamos 160 cupos”, cuenta a DW Elektra Lagos, directora de la Red Internacional de Derechos Humanos Europa (RIDHE). Con fondos de la cooperación europea, se lanzó un programa de educación en emergencia. Aunque, normalmente, este tipo de cooperación internacional se da para niveles primarios -debido a catástrofes naturales o guerras- y las ponen en práctica las agencias de Naciones Unidas, el caso de Nicaragua es peculiar.

Un país sin universidades

Entretanto, son más de 30 los planteles universitarios clausurados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. "Entre el 2018 y el 2022, el Estado fue aprobando un conjunto de leyes para anular asociaciones civiles, dejándolas en supuesta ilegalidad”, expuso Danny Ramírez- Ayérdiz, del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH). Desde su exilio en Buenos Aires, Ramírez-Ayérdiz resumió en la conferencia en Amberes el estudio "Disolución de universidades y violaciones de derechos humanos".

"La ley contra el lavado de activos estableció obligaciones desproporcionadas y arbitrarias a las universidades; la ley de personas jurídicas sin fnes de lucro fue utilizada ilegalmente por el Ministerio de Gobernación para recomendar la cancelación de universidades y la confiscación de sus bienes; la reforma a la ley de autonomía de las instituciones de educación superior concedió atribuciones al Consejo Nacional de Universidades para ejercer hipervigilancia a las universidades”, explica Ramírez-Ayérdiz. De "censura, castigo y venganza”, habla este investigador, a quien se le quitó la nacionalidad nicaragüense.

En busca de becas

Universidades holandesas y españolas se han unido a la plataforma lanzada por el RIDHE para promover más becas por "educación en emergencia”. Otras de Chile y Colombia están en trámite. "Con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de España, estamos preparando a esos jóvenes para que puedan acceder a las becas”, cuenta Lagos. Esta organización, con fondos europeos y privados, promueve también un programa de tutela y asistencia: "Cualquier persona que se sienta en la capacidad de apoyar académicamente a jóvenes nicaragüenses puede apuntarse a Educa Nicaragua Futura”.

"Hay que visibilizar lo que sucede con la educación en Nicaragua”, sigue Blanco. "Atacan la educación porque saben que juega un papel fundamental en la reconstrucción de la democracia y el futuro del país. Se enfocan en destruirla, porque saben que ahí se crea rebeldía y pensamiento crítico. Pero aunque el liderazgo ha sido expulsado, seguimos creyendo que podemos reconstruir Nicaragua, reconstruyéndonos a nosotros mismos”, concluye Edgar Blanco.

(ers)