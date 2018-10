"En Alemania necesitamos un patriotismo constitucional"

Deutsche Welle: 29 años después de la caída del Muro de Berlín, hay que preguntarse nuevamente sobre qué es unidad alemana, pero más allá: ¿qué pasa con la unidad de toda la sociedad en Alemania?

Joachim Stamp: Exacto, necesitamos un nuevo sentimiento que no derive de algo nacionalista, ya que entendemos a Alemania no como una comunidad nacional, sino como una república en la que no importa de dónde viene alguien; lo que importa es cómo se involucra la gente en la sociedad. Una excelente base para esto es nuestra Constitución, porque toma en cuenta la diversidad de las personas y no cuestiona las diferentes formas de vida. Por eso necesitamos un patriotismo constitucional moderno.

Los incidentes en Chemnitz han demostrado que también hay alemanes que no están bien integrados en su propio país...

La idea del patriotismo constitucional está dirigida explícitamente no solo a quienes emigraron a Alemania sino a toda la sociedad. Especialmente los incidentes en Chemnitz y el arresto de presuntos terroristas de derecha muestran que hay alemanes de larga data que no están integrados. Esto es algo con lo que tenemos que lidiar y trabajar en la escuela. Necesitamos una discusión amplia de valores basados en nuestra Constitución.

Joachim Stamp quiere transmitir los valores de la Constitución desde temprana edad en las escuelas

¿Son las grietas en Alemania de índole ideológicas y no geográficas, Oriente y Occidente?

No tengo la impresión de que una grieta atraviese a toda nuestra sociedad. La gran mayoría de las personas, ubicadas en el medio –70 a 80 por ciento–, no están divididas. Parte de la sociedad está desconcertada, porque está insatisfecha con muchas cosas que ocurren. La gente tiene la impresión de que la política no gestiona suficientemente bien los desafíos de la globalización, la digitalización o la migración.

Usted quiere presentar un borrador para una nueva ley de inmigración nacional en la Cámara Alta. ¿No es suficiente que actualmente el Gobierno federal esté elaborando una ley?

Son dos proyectos de leyes diferentes, pero podrían estar vinculados. Lo que yo propongo es que las muchas reglas de residencia e inmigración se fusionen, para que todos los problemas, desde la entrada hasta la integración, o incluso la salida, estén estipulados limpiamente. Por ejemplo, la cuestión de la inmigración legal no se ha resuelto de manera consistente y esto ha llevado a que muchos inmigrantes hagan uso de la ley de asilo. Lo que se necesita es una separación clara entre los perseguidos políticamente, los refugiados de guerra y los migrantes trabajadores. A estos últimos debemos poder elegirlos, como cualquier otro país. Sin embargo, con los refugiados de guerra, a veces ocurre que no pueden regresar rápidamente, porque la guerra en sus países dura años. En resumidas cuentas, quien se haya afianzado aquí en el mercado laboral, aprenda el idioma y no haya hecho nada malo, debe tener una perspectiva de permanencia permanente.

Los refugiados que sean buenos ciudadanos deben obtener posibilidades para una estancia en Renania del Norte-Westfalia

En la reciente cumbre, la coalición acaba de rechazar su "cambio de dirección"...

La gran coalición acaba de presentar el borrador de una ley sobre inmigración de trabajadores calificados. Este no es tan completo como debería ser. Tenemos que reorganizar todo el sistema de inmigración. Además, en la legislación existente, la ley de inmigración laboral calificada es insuficiente. Desde hace meses pido una cumbre sobre la migración para que el tema se pueda discutir conjuntamente entre el Gobierno federal, los estados federados y los municipios.

Tras la renuncia de Mesut Özil al equipo nacional de fútbol en julio, usted ha señalado la discriminación que viven aquí los inmigrantes. ¿Dónde residen las mayores dificultades?

Ya sea en el mercado inmobiliario o en aplicaciones de trabajo: quien tenga un nombre que no suene alemán, tiene oportunidades significativamente peores. Hay muchas formas de exclusión en la vida cotidiana, desde llana discriminación hasta racismo abierto. Nuestra sociedad tiene que trabajar en ello de una manera completamente diferente. La tercera generación de inmigrantes exige hoy los mismos derechos que los establecidos hace tiempo, y con razón. Un debate abierto al respecto sería de suma importancia.

¿Cuáles son las lecciones del caso de Sami A., quien, según el Tribunal Administrativo Superior (TAS) para el Estado de Renania del Norte-Westfalia, fue "evidentemente deportado de manera ilegal"?

Entiendo absolutamente que las resoluciones del TAS se hayan aplicado en Münster. Del mismo modo, tengo absolutamente claro que continuaremos posponiendo las amenazas con todas las opciones legales que tenemos. Mi punto es que, por un lado, debemos tomar medidas decisivas contra los perpetradores y delincuentes, y, por otro, crear perspectivas razonables para los solicitantes de asilo bien integrados. Es difícil entender por qué un guardaespaldas de Osama bin Laden anda libremente aquí, aun cuando estaba clasificado como peligroso por nuestras fuerzas de seguridad, y que al mismo tiempo deportemos a familias bien integradas.

Joachim Stamp (del Partido Democrático Libre, FDP) es vice primer ministro de Renania del Norte-Westfalia y ministro para la Infancia, la Familia, los Refugiados y la Integración.

Autora: Astrid Prange. (FEW/DZC)

