Empleo en Alemania: ¿quién falta y dónde?

La Agencia Federal de Empleo de Núremberg acaba de publicar su análisis sobre la falta de trabajadores cualificadosen el último año, con unos resultados estremecedores. El número de profesiones afectadas por la escasez ha aumentado una cuarta parte en solo un año.

Hubo escasez de personal en los sectores de enfermería, conductores, auxiliares médicos, construcción, cuidado de niños, tecnología de vehículos de motor e informática. En comparación con el año anterior, en 2022 se añadieron los servicios de hostelería, la construcción metálica y los conductores de autobús.

Muchos puestos de trabajo para pocos trabajadores cualificados

Según la Agencia Federal, el comienzo de 2022 fue prometedor. Los cuellos de botella en el suministro parecían haberse disipado y las consecuencias de la pandemia se habían superado en muchas zonas. Sin embargo, la invasión de Ucrania por Rusia en febrero de 2022 fue un acontecimiento drástico, ya que muchas personas huyeron de Ucrania y encontraron refugio en Alemania, entre otros lugares.

Esta evolución también ha repercutido en el mercado laboral. Así, con el registro de nacionales ucranianos, el desempleo había aumentado en el segundo semestre de 2022. A pesar de todo, la necesidad de nuevos trabajadores por parte de las empresas siguió creciendo y el número de ofertas de empleo alcanzó la cifra récord de casi dos millones.

La gastronomía tiene carencias de personal en todos los frentes: tanto en la cocina como en el sector servicios.

Búsqueda de personas altamente cualificadas

Sin embargo, el número de profesiones con escasez de mano de obra también ha aumentado hasta alcanzar un máximo de 200. La mitad de estas profesiones son de nivel de trabajador cualificado, una cuarta parte son especialistas y una quinta parte son expertos.

Sin embargo, estas conclusiones no son del todo nuevas. En abril, el Centro de Competencia para Asegurar la Mano de Obra Cualificada (Kofa, por sus siglas en alemán), del Instituto de la Economía Alemana (IW, por sus siglas en alemán), cercano a los empresarios, ya dio la voz de alarma.

Según este organismo, el año pasado no pudieron cubrirse más de 630.000 vacantes de trabajadores cualificados porque no había desempleados con la cualificación necesaria en todo el país. Básicamente, según los expertos del IW, en el mercado laboral se aplica actualmente la regla: cuanto mayor es la cualificación exigida, más difícil es cubrir las vacantes.

No se vislumbra una mejora

El Instituto Federal de Formación Profesional ha detectado una escasez de trabajadores cualificados para un total de 105 categorías profesionales en el nivel de trabajadores cualificados. Entre ellas, figuran sobre todo las profesiones de enfermería y las profesiones médicas sanitarias, así como los oficios cualificados. También hay escasez en el sector de las ventas -especialmente en el comercio alimentario-, así como en el ramo de la restauración y en el de los conductores profesionales.

Las carencias en las profesiones de enfermería son evidentes en toda Alemania desde hace años. En el contexto de la evolución demográfica en Alemania, por el momento no es previsible una mejora de la situación a medio plazo. En el sector de las terapias médicas y no médicas, los cuellos de botella se dan sobre todo en fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia. En 2022, no hubo ni un solo estado federado sin problemas de escasez de personal.

(gg/ms)