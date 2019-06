Embajador ruso en la UE niega "intromisiones" de Moscú

El embajador de Rusia ante la Unión Europea (UE), Vladímir Chizhov, negó este lunes (17.06.2019) "intromisiones" de su país en las elecciones al Parlamento Europeo (PE) de mayo pasado, después de que un informe de la Comisión Europea (CE) apuntara a "fuentes rusas" que intentaron influir en las preferencias de los votantes.

"La propia Comisión explicó, de hecho, que no tiene ninguna prueba específica que apunte a intromisiones rusas en las elecciones europeas y no me sorprende que no las tenga porque no hubo semejante cosa", declaró el diplomático en una rueda de prensa.

El pasado viernes, el Ejecutivo comunitario indicó en un informe que hasta ahora las evidencias disponibles no han permitido identificar una campaña de desinformación "definida" por parte de actores externos que se dirigieran de forma especifica contra los comicios a la Eurocámara.

Sin embargo, agregó que las pruebas recopiladas revelaron "una actividad de desinformación continuada y sostenida por parte de fuentes rusas que tenían como objetivo suprimir la participación e influir en las preferencias de los votantes". (efe)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |