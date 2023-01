Embajador en la Alemania de Hitler

Dodd, historiador y catedrático universitario, no tenía ningún tipo de experiencia en este ámbito ni conocía el lenguaje diplomático.

Desde la embajada francesa, el experimentado emisario André François-Poncet llevaba ya dos años observando el ascenso del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, cuya propaganda entusiasmaba cada vez más a un pueblo azotado por la crisis. En solo unos meses, los nazis se hicieron con el control absoluto del aparato estatal.

Sin embargo, no se sentían cómodos en los círculos diplomáticos, con contadas excepciones como Hermann Göring o el director de la Gestapo, Rudolf Diels. Ambos pronto empezaron a ser invitados honorables en las elegantes cenas ofrecidas en las legaciones diplomáticas, a las que el propio Hitler rara vez acudía.

Las frecuentes recepciones se fueron convirtiendo en terreno de juego para espías y escenarios de intrigas, amoríos e intercambios de información. Martha, hija de William E. Dodds, incluso tuvo aventuras amorosas con miembros de las SS y diplomáticos soviéticos. Hasta el estallido de la guerra en 1939, la diplomacia contemplaba el auge de la dictadura nazi con una mezcla de temor, preocupación y repugnancia, pero también con cierta fascinación y oportunismo.

Los autores Pierre-Olivier François y Jean-Marc Dreyfus han analizado informes diplomáticos secretos, diarios y recuerdos y han podido acceder a numerosas fuentes inéditas, como el archivo privado de la familia François-Poncet.

Por medio de un variopinto grupo de personalidades, el documental ofrece una insólita visión del Tercer Reich desde dentro, planteando cuestiones decisivas de aquellos años desde una nueva perspectiva. ¿Cómo fue posible el ascenso de los nazis? ¿Se podía haber frenado a Hitler? ¿Cómo comenzó todo?





