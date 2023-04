Embajador de Colombia: "Tenemos que aprovechar la presencia de la UE en Bogotá"

"Ante la OEA, el presidente Gustavo Petro dejó clara la hoja de ruta que ve Colombia para la democracia y los derechos humanos en la región. Colombia reclama que se cumpla con el sistema interamericano de derechos humanos y eso es válido tanto para Venezuela, como para Nicaragua, como para Perú”, dijo a DW Jorge Rojas, embajador de Colombia ante la Unión Europea (UE).

A pocas horas de que comience en Bogotá la conferencia sobre Venezuela, en la cual el Alto Representante de la UE, Josep Borrell, es el principal invitado, "la UE está llamada a jugar un papel importante en la solución democrática de esta crisis; Colombia -que se ve como facilitadora, no como mediadora- es un buen aliado para ese objetivo común”, agregó el diplomático colombiano.

Buen momento para avanzar con Venezuela

"Para la necesaria hoja de ruta para unas elecciones con garantías, las válidas recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la UE podrían ser consideradas un marco para el esfuerzo común. Para que esto avance, se necesita que vayan cediendo las sanciones que pesan más sobre el pueblo que sobre el gobierno de Caracas”, subrayó Rojas. Recordando las duras críticas que recibió la diplomacia europea cuando decidió enviar una misión de observación a las elecciones regionales y resaltando que después su análisis es muy valorado, fuentes europeas aseguran que Bruselas estaría dispuesta a ir levantando sanciones a medida que haya señas claras de cambio.

En ello, la UE coincide con la nueva tendencia que se percibe desde Washington, y también desde Canadá, y que coincide con la del actual gobierno de Colombia. "El momento es interesante para un avance significativo; tenemos que aprovechar la presencia de la UE en Bogotá”, subrayó Rojas.

De Bogotá y Cartagena a Bruselas

En la agenda de la visita del Alto Representante a Colombia no solamente está Venezuela, sino también la búsqueda de afianzar vínculos con miras a la Cumbre UE-CELAC, a mediados de julio. El apoyo de Colombia en la agenda de transición que propone Bruselas es clave.

La agenda transformadora de Gustavo Petro -así un alto funcionario de la UE- coincide con la actual de Chile, también con la de Brasil. La transición verde y digital que persigue la UE para sí misma -y en cuyo proceso avizora involucrar a América Latina y el Caribe, sus recursos naturales y sus minerales- ha llevado a una intensificación de las relaciones: la visita de Borrell (del 25 al 29 de abril) es, en cinco meses, la quinta de un alto funcionario de la UE a una región con la cual no ha habido cumbres en ocho años.

"La cumbre de Bruselas es una gran oportunidad para los países de América Latina y el Caribe, que quieren exponer su nueva agenda a Europa, y para la UE, que necesita de un aliado estratégico para sus objetivos globales. Nuestra región tiene problemas de integración, y la UE vive un conflicto armado. Esperamos que las conversaciones sean de lo más horizontal posible”, espera el embajador de Colombia. La presencia de Josep Borrel en una conferencia académica en Cartagena de Indias, preparatoria de la cumbre, habla de voluntad de escucha.

¿Preparando agenda latinoamericana?

Si la UE plantea la transición verde y digital, ¿qué quieren poner sobre la mesa América Latina y el Caribe? "Nosotros podemos ser potencial mundial de la vida. Tenemos que entendernos en ese punto para que no parezca un saqueo de nuestras riquezas naturales, podemos hacer la transformación allá. En esa dirección, el presidente Petro le ha propuesto a Estados Unidos cambiar deuda externa por acción climática; este tema -que piensa llevar al Fondo Monetario Internacional- está en la agenda de la conversación con la UE”, dice el embajador Rojas.

Las conferencias en Bogotá y en Cartagena de Indias se dan pocos días después de que el ministro ruso de Relaciones Exteriores visitara Brasil, Venezuela, Nicaragua y Cuba. ¿Cómo se evalúa esto desde la óptica del gobierno colombiano?

"Dentro de la multidimensionalidad de las relaciones geopolíticas, América Latina está mirando a todos los bloques de poder en busca de su propia perspectiva para el desarrollo de la región”, responde Rojas. Con todo, "hay que establecer con claridad, primero, que el comercio y la economía van marchando aún en medio de las diferencias ideológicas. Pero, segundo, en los asuntos del derecho internacional y del derecho internacional humanitario no son aceptables las invasiones ni agresiones al territorio de cualquier país del mundo. Pensamos que, para resolver los conflictos, el diálogo seguirá siendo el camino”, afirma el embajador de un país, cuyo proceso de paz ha sido apoyado por Europa.

"Valoramos el aporte de la UE para consolidar el acuerdo de paz que se firmó en 2016 y el que se espera para el nuevo esfuerzo por la paz total en Colombia”, apunta el embajador. "No obstante, esto debería ir acompañado de una visión de comercio justo. No podemos pagar solos las consecuencias de un modelo de arrasamiento ecológico del cual, si bien tenemos responsabilidad, no somos los únicos culpables”, añade el embajador Rojas, añadiendo que con Brasil, México y Chile hay coincidencias en torno a esto y que, hacia la cumbre, se avizora un planteamiento común.

