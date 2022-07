Elon Musk le responde a Donald Trump: "Es hora de que cuelgue su sombrero y navegue hacia el atardecer"

El director ejecutivo de Tesla y SpaceX Elon Musk dijo el lunes (11.07.2022) que es hora de que Donald Trump "cuelgue su sombrero y navegue hacia el atardecer", días después de que el expresidente de Estados Unidos se burlara del multimillonario por su fallida compra de Twitter en un mitin político y lo llamara "artista de mierda".

"No lo odio, pero es hora de que Trump cuelgue su sombrero y navegue hacia el atardecer", sentenció Musk a través de su cuenta de Twitter, quien también tuvo palabras para el Partido Demócrata de ese país: "Los demócratas también deberían suspender sus ataques: no hagan que la única manera de que Trump sobreviva sea recuperar la Presidencia".

Respuesta a las palabras de Trump

Las declaraciones de Musk respondían a los comentarios que Trump hizo el sábado en un mitin en Anchorage (Alaska), donde hablaba en apoyo de la candidata a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Sarah Palin, y de la candidata al Senado, Kelly Tshibaka.

El expresidente dijo durante ese evento que Musk no iba a comprar Twitter y que el jefe ejecutivo de Tesla se había metido en un lío.

"(Musk) dijo el otro día que nunca había votado a un republicano. Le dije que no lo sabía; Luego me dijo que había votado por mí. Es otro artista de mierda, pero no lo va a comprar (Twitter)", dijo Trump.

Musk apoya candidatura de Ron DeSantis

El mes pasado, Musk dijo en el Foro Económico de Qatar que no había decidido a quién apoyaría en las próximas elecciones presidenciales, una semana después de decir en Twitter que se inclinaba por apoyar al gobernador de Florida, Ron DeSantis, para la presidencia en 2024.

El lunes, Musk añadió que si DeSantis se presentara contra Biden en 2024, "entonces DeSantis ganaría fácilmente" y que "Trump tendría 82 años al final del mandato, lo que es demasiado viejo para ser jefe ejecutivo de cualquier cosa, y mucho menos de los Estados Unidos de América."

