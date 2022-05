Elon Musk a favor de levantar el veto a Trump en Twitter

El multimillonario Elon Musk dijo el martes (10.05.2022) que si se cierra su operación de compra de Twitter levantará el veto al expresidente estadounidense Donald Trump, cuya cuenta en la red social permanece cerrada desde el asalto al Capitolio por parte de sus seguidores en 2021.

"Daría marcha atrás al veto permanente. Pero todavía no soy el propietario de Twitter, así que esto no es algo que vaya a pasar con toda seguridad", declaró Musk en una entrevista en el marco de la conferencia automovilística que celebra este martes el diario Financial Times.

El magnate dijo que fue una decisión "moralmente equivocada" y que esa red social no debería vetar a nadie de forma permanente. "Los vetos permanentes deben ser extremadamente raros y reservarse para cuentas gestionadas por robots o que practican publicidad agresiva. Creo que el de Donald Trump no fue el tipo correcto de veto", indicó.

El pasado 28 de marzo, la junta directiva de Twitter aceptó la oferta de adquisición por parte de Musk por 44.000 millones de dólares, a razón de 54,20 dólares por acción, aunque la operación todavía debe ser aprobada por los reguladores.

Trump está vetado desde enero de 2021, cuando Twitter consideró que había publicado mensajes en los que incitaba a miles de sus seguidores a asaltar el Capitolio de EE.UU. mientras se celebraba la toma de posesión de su sucesor y actual presidente, Joe Biden.

El exmandatario ha asegurado que incluso si Musk le permite volver a Twitter, no tiene intención de hacerlo, y que prefiere usar su propia red social, Truth Social, como único canal.

"No voy a ir a Twitter, voy a permanecer en Truth (verdad)", dijo Trump en declaraciones a la cadena de televisión Fox a finales de abril. "Espero que Elon compre Twitter porque la mejorará y es un buen hombre -remarcó-, pero yo voy a quedarme en Truth".

