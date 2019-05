Elecciones Parlamentarias en la UE: europeos acuden a las urnas en todo el continente

Los centros de votación han abierto sus puertas en 21 de los países miembros, incluidos los principales Estados de la Unión Europea (UE): Alemania, Francia, Italia, España y Polonia. Estos cinco juntos envían casi la mitad de todos los eurodiputados al Parlamento Europeo: 348 de un total de 751.

La votación en el único Parlamento internacional del mundo comenzó el jueves en los Países Bajos y el Reino Unido, seguido de Irlanda y la República Checa, el viernes, y Letonia, Malta y Eslovaquia, el sábado. Un total de 420 millones de ciudadanos son elegibles para emitir su voto. Analistas esperan que la baja participación de la votación anterior en 2014, que fue solo del 43%, aumente tan solo ligeramente en esta ocasión.

La democracia liberal se enfrenta a los nacionalistas

Los grandes partidos políticos de la UE han dicho que la votación de este año podría ser una elección decisiva para el destino de Europa. Tanto el principal candidato para el Partido Popular Europeo (PPE) de centro-derecha, el alemán Manfred Weber, como el líder del Partido Socialista Europeo (PSE) de centro-izquierda, Frans Timmermans, vicepresidente saliente de la Comisión Europea de los Países Bajos, coincidieron en este punto durante la campaña electoral.

Su principal preocupación en esta elección es mantener la cohesión en la UE, defendiendo las democracias "liberales" contra el modelo "iliberal" respaldado por nacionalistas y populistas, entre ellos el primer ministro húngaro Viktor Orban.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha pedido "una Europa que proteja", además abogó por reformas de gran alcance en los ámbitos social y económico. Por otro lado, el líder populista de derecha italiano Matteo Salvini quiere reducir radicalmente la cooperación en Europa. Como otros populistas de derecha en numerosos Estados miembros de la UE, Salvini sigue el lema de "¡mi país primero!". Su partido probablemente será la fuerza más influyente en Italia en esta elección.

Colapso en Austria

La última semana antes de estas elecciones ciertamente no careció de drama: en Austria, el Gobierno conservador de coalición se derrumbó después de que un miembro del Partido de la Libertad (FPÖ) de extrema derecha, el entonces líder Heinz-Christian Strache, fuera capturado en un video en el que parecía ofrecer contratos públicos a una supuesta sobrina de un oligarca ruso a cambio de su ayuda durante la campaña.

Pese a la magnitud de los hechos, los analistas electorales se muestran escépticos acerca de si este escándalo tendrá un impacto en el voto. Davide Ferrari, del instituto de investigación Votewatch en Bruselas, dijo a DW que el efecto probablemente se limitaría a Austria. "Los votantes de derecha no están tan preocupados por la ética. Para ellos, se trata de la protesta", dijo.

Un vídeo grabado en 2017 en Ibiza muestra a Heinz-Christian Strache (foto) prometiendo favores políticos a una supuesta empresaria rusa a cambio de donaciones ilegales para su partido.

Según las encuestas realizadas en los 28 Estados miembros, los populistas de derecha y los opositores de la UE podrían tomar del 20 al 23% de los escaños en el nuevo Parlamento. Este es un aumento significativo, pero "no suficiente para tomar el poder", dice Janis Emmanouilidis del laboratiorio de ideas Centro de Política Europea. Emmanouilidis cree que será difícil para la derecha formar un grupo unificado en el nuevo Parlamento.

Falta de liderazgo en el Reino Unido

De todos los representantes que se elegirán, podrían ser los del Reino Unido quienes cambien la estructura del nuevo Parlamento. Con el proceso del "brexit" aún sin cumplirse, los ciudadanos británicos pudieron aún participar en la votación este jueves.

El nuevo Partido del Brexit probablemente saldrá a la cabeza, aunque los partidarios y liberales de la UE también podrían tener buenos resultados. En contraste, se espera que el resultado sea desastroso para los conservadores en el poder, debido, en gran medida, al anuncio de dimisión de la primera ministra británica Theresa May este viernes.

Entre tanto, el Partido Laborista británico, también afectado por la saga del "brexit", probablemente termine enviando alrededor de 20 eurodiputados a Estrasburgo. Buenas noticias para sus colegas europeos, quienes temían una reducción de personal gracias a las previsiones de las primeras encuestas. Del mismo modo, el sorprendente buen resultado para el líder de PSE, Frans Timmermans, en los Países Bajos el jueves le dio un poco de impulso al grupo, incluso si este impulso solo les otorgue dos asientos adicionales. No obstante, y a pesar del buen momento, si se implementa realmente el "brexit", los eurodiputados británicos pueden desaparecer en octubre, lo que significaría que, de todas formas, el grupo se reduciría.

Implicaciones para Berlín

El desempeño de Weber, el principal candidato del PPE, y quien también representa a la conservadora Unión Social Cristiana en Alemania, tendrá un impacto en la política interna en Berlín. Ursula Münch, directora de la Academia para la Educación Política en Tutzing, cerca de Múnich, dijo a DW que esperaba pérdidas para los tres partidos que conforman la coalición gobernante: la Unión Demócrata Cristiana de la canciller Angela Merkel, su partido hermano de la Unión Social Cristiana de Baviera y el Partido Socialdemócrata de Alemania. Münch cree que los resultados de las elecciones de la UE podrían provocar un final prematuro de la coalición, o incluso ver el reemplazo de Merkel como canciller.

En las últimas semanas, algunos Estados miembros han cambiado el enfoque de sus campañas electorales. En Alemania y Dinamarca, por ejemplo, la lucha contra el cambio climático se ha convertido en un tema clave de campaña, mientras que en Grecia e Italia, los votantes debaten sobre la política económica y el percibido paternalismo de la UE.

Viktor Orban, de Hungría, el cual pretende salvar al cristianismo en Europa de una "inundación de migrantes islámicos", ha mantenido el tema de la migración en lo más alto de su agenda. Sin embargo, la mayoría de los votantes fuera de Hungría realmente no consideran que eso sea una amenaza.

El "momento de la democracia europea"

Una cuestión de destino, una encrucijada, una bifurcación en el camino, ¿la última oportunidad? Si bien la elección es ciertamente importante, no hay que exagerar, aseguró Margaritis Schinas, la portavoz de la Comisión Europea.

"He estado en la política europea durante varios años. No recuerdo ningún voto en el que no se tratara de una Europa que estuviese en una encrucijada. Esto es lo que siempre enfrentaremos, y eso es bueno", dijo Schinas recientemente en una entrevista con la emisora Euronews. "Este es el momento de la democracia europea, y deberíamos disfrutarlo", concluyó.

