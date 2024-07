Elecciones estadounidenses: ¿qué es el “Proyecto 2025”?

Si Donald Trump ganara las elecciones en noviembre, hay 900 páginas de un programa de gobierno que, según el prólogo, es "el trabajo de todo el movimiento conservador" en Estados Unidos. El manifiesto, denominado “Proyecto 2025”, ha causado indignación y preocupación entre los demócratas y sus partidarios.

¿Quién está detrás del “Proyecto 2025”?

El “Proyecto 2025” representa una hoja de ruta conservadora de derecha para el próximo presidente republicano. El concepto político inoficial para una segunda administración Trump fue creado por la Heritage Foundation y apoyado por muchas otras organizaciones y grupos de expertos conservadores. La institución lleva décadas creando este tipo de listas de deseos políticos para posibles presidentes republicanos. Según el politólogo estadounidense Hans Noel, de la Universidad de Georgetown, en Washington D.C., "expertos y analistas desarrollan la dirección ideológica antes de que sea asumida por partidos y políticos".

¿Cuáles son los proyectos importantes?

Las recomendaciones del "Proyecto 2025" se refieren a los "cuatro frentes que decidirán el futuro de Estados Unidos": el restablecimiento de la familia, la abolición del estado administrativo, la defensa de la soberanía nacional y la seguridad de "nuestros derechos a las libertades individuales dadas por Dios".



Aquí hay algunas de las sugerencias básicas del proyecto:

• El presidente tendría más poder. Se facilitará la sustitución de empleados federales por empleados leales a Trump, y se reorganizarán, o incluso abolirán, varias agencias federales, como el Departamento de Justicia. "Esto remodelaría la burocracia de una manera que socavaría tanto el conocimiento especializado como la independencia", dice Noel.



• En lo que respecta a las políticas energéticas y económícas, se pondría más énfasis en el petróleo y el gas en lugar de las energías renovables, y no en la reducción de emisiones y los subsidios verdes. Se reducirían los impuestos corporativos y sobre la renta.



• Los términos como orientación sexual, identidad de género o derechos reproductivos no tienen cabida en las normativas y leyes. Las "enseñanzas dañinas de la ‘teoría crítica de la raza’ y la ‘ideología de género’ se eliminarían de los planes de estudio de todas las escuelas públicas del país". En lo que respecta al aborto, la tarea del próximo gobierno conservador es "proteger a los no nacidos en todas las jurisdicciones de Estados Unidos" y, entre otras cosas, prohibir la píldora abortiva Mifepristona.



• Se deben tapar “las lagunas evidentes en nuestro sistema de inmigración”, incluso mediante más fondos para un muro, tecnología y personal en la frontera con México. Pero también con una ley de asilo más estricta.



• La OTAN debería reestructurarse para que los demás aliados asuman más responsabilidad sobre sí mismos. Se reducirá el número de tropas estadounidenses en Europa, y se invertirá más dinero en el Ejército.



• Con respecto a la guerra de Ucrania, algunos conservadores creen que es necesaria la ayuda continua; otros cuestionan que apoyar a Ucrania "sea en absoluto en interés de la seguridad nacional de Estados Unidos. Ucrania no es miembro de la alianza de la OTAN y es una de las naciones más corruptas de la región".

Uno de los temas a abarcar con el "Proyecto 2025" es la inmigración ilegal. La propuesta del manifiesto es que haya más dinero para construir un muro y para el Ejército. Imagen: Justin Hamel/REUTERS

¿Cuál es la importancia del documento de estrategia?

Kevin Roberts, presidente de la Fundación Heritage, dice estar convencido de que su documento estratégico marcará el comienzo de una "Segunda Revolución Americana" que "seguirá siendo incruenta si la izquierda lo permite".



La otra parte no tardó mucho en reaccionar. El presidente Joe Biden dijo recientemente que Trump y sus aliados estaban “soñando con una revolución violenta para destruir la idea de Estados Unidos”.



El experto político Noel considera que, con el “Proyecto 2025”, a los republicanos se les dará una hoja de ruta que los hará inmediatamente capaces de gobernar, tanto en términos de programa como de personal. Y esto es exactamente lo que no salió bien cuando Donald Trump asumió el cargo en 2016 y fue criticado repetidamente.

¿Por qué Donald Trump se ha distanciado?

Curiosamente, Trump está tratando de distanciarse en público del “Proyecto 2025”. En su propia plataforma Verdad Social escribió: "No tengo idea de quién está detrás de esto. No estoy de acuerdo con algunas de las cosas que dicen, y algunas cosas que dicen son absolutamente ridículas y abismales. Hagan lo que hagan, yo les deseo suerte, pero no tengo nada que ver con ellos".



Hans Noel explica la estrategia detrás de esta afirmación: no ser claro en relación a algunos objetivos conservadores le ha dado frutos a Trump en el pasado, y le ha otorgado éxito entre los votantes indecisos. Y es poco probable que muchas de las medidas del manifiesto conservador de derecha sean bien recibidas por este grupo.

