Elecciones en Venezuela: reportan una muerte e irregularidades en proceso

Un hombre fue asesinado este domingo (21.11.2021) en Venezuela cuando hacía fila para votar a las afueras en un centro electoral en el estado Zulia, fronterizo con Colombia, donde, además, dos personas resultaron heridas, según informaron testigos, mientras las autoridades desvinculan el suceso de los comicios regionales y locales.

"He designado un equipo de altos gerentes del CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas) que se trasladen hasta San Francisco, estado Zulia, para esclarecer el hecho", dijo el director del cuerpo de seguridad, Douglas Rico, en Twitter.

De acuerdo con una testigo identificada como Alejandra Bustamante, un grupo de personas se bajaron de unos vehículos y comenzaron a empujar para dispersar a electores y dispararon en el lugar. "Le cayeron a patadas a todos los de la cola y a mí me empujó y no me dejó hacer mi proceso de votación", declaró a la agencia Efe. Por su parte, el director del CICPC indicó que las "primeras pesquisas desvinculan el hecho" de las elecciones, una afirmación que también fue reforzada por el ministro de Interior, Remigio Ceballos, quien aseguró que el suceso es "aislado" al desarrollo de los comicios.

El dos veces candidato a la presidencia Henrique Capriles se pronunció y pidió "atención" a la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) que se encuentra en el país. Por su parte, el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, publicó que la ONG de derechos humanos recibió "denuncias de ataques por colectivos armados en el contexto electoral en Venezuela. Estamos siguiendo de cerca la situación en el país".

ONG denuncia violaciones a la libertad de expresión

Por su parte, la ONG Espacio Público denunció que "hasta las 12:00 (16:00 GMT) registramos 26 violaciones del derecho a la libertad de expresión, en un total de 11 casos en (los estados) Lara, Táchira, Mérida y Nueva Esparta a media jornada del 21 de noviembre". La organización aseveró que 25 personas fueron víctimas de estos casos en los que "la intimidación fue el hecho más repetitivo" en la jornada.

Entre las incidencias reportadas se encuentra la detención del periodista Orlando Montlouis, a quien funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en el céntrico estado Miranda, obligaron a borrar fotografías y mantuvieron retenido durante 30 minutos. Además, denunció que efectivos de seguridad desplegados con motivo de los comicios, "obstruyeron el paso a trabajadores de los medios a los centros de votación y en otros casos les desalojaron mientras realizaban la cobertura".

Maduro llama a votar tras el cierre de colegios electorales

En tanto, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, llamó en Twitter a sus simpatizantes a votar en las elecciones locales y regionales 20 minutos después del cierre oficial de los colegios electorales, lo que despertó críticas de distintos candidatos opositores.

El jefe de Estado publicó ese mensaje a las 18.20 hora local (22.20 GMT), es decir, 20 minutos después de la hora oficial del cierre, que podrá ser prolongada, según la normativa electoral, únicamente en aquellos centros donde haya cola de votantes. A las 18.00 hora local (22.00 GMT), el rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) Enrique Márquez escribió en la misma red social que "a partir de esta hora, 6 pm, cierra el proceso de votación, salvo en las mesas donde se encuentren electores en cola para votar, y entramos en la etapa de escrutinio, transmisión y totalización".

El candidato opositor a la Alcaldía de Caracas Tomás Guanipa denunció a las 18.44 que continuaban abiertos los centros de votación en la capital "y en todo el país, sin que haya electores en las colas".

Venezuela fue llamada a elegir a los 23 gobernadores, 335 alcaldes, 253 legisladores a los Consejos Legislativos y 2.471 concejales, en unos comicios en los que las personas podrán optar por el oficialismo o la oposición mayoritaria, que no concurría a unas elecciones desde 2017.

ama (efe, el nacional, voa)