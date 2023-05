Elecciones en Turquía: con los ojos puestos en la economía

Turquía lleva más de 20 años bajo el mando de Recep Tayyip Erdogan. En las elecciones presidenciales y parlamentarias del 14 de mayo se decide si sumará otros cinco. Según las encuestas, por primera vez en años, la oposición tiene posibilidades reales de derrotar al presidente en funciones.

La actual crisis económica podría contribuir significativamente a esta posible derrota. La economía lleva años estancada. La inflación, extremadamente alta, golpea a la gente en masa. Los productos cotidianos son cada vez más inasequibles. Oficialmente, la inflación anual es del 43 por ciento. Pero, según cálculos del independiente Grupo de Investigación sobre Inflación (ENAG), ronda el 105 por ciento. La lira turca también ha perdido cada vez más valor frente al euro y al dólar estadounidense: en 2014 había que pagar unas 2,90 liras por un euro; hoy, ronda las 21,50 liras.

Erdogan pese a todo

La gente siente los efectos de la crisis económica en todas partes de Turquía, incluso en las ciudades más conservadoras. Sin embargo, muchos siguen siendo leales a su presidente. Un taxista de la ciudad de Konya, en el centro de Anatolia, dijo a DW que volvería a votar por Erdogan, aunque no le esté yendo bien. Muchos proyectos económicos, incluido el nuevo automóvil eléctrico turco "TOGG", son buenos, dice: "Si la oposición no solo criticara estos proyectos, sino que también les diera un poco de apoyo, podrían obtener más votos".

En una encuesta de enero realizada por el grupo de expertos local DOUSAM, más del 73 por ciento de los encuestados en Konya consideraba negativa la evolución de la economía en los últimos años; solo alrededor del 16 por ciento se mostró optimista. Muchos residentes se quejan de lo difícil que es encontrar viviendas asequibles y de que la ciudad carece de metro, por ejemplo.

Konya, un bastión del AKP.

La encuesta DOUSAM muestra que los mayores problemas para las personas más jóvenes, entre 18 y 41 años, son la inflación y el alto costo de la vida. Un joven, que pidió permanecer en el anonimato, contó a DW que vino a Konya a estudiar, pero sus problemas financieros aumentaron últimamente. Eso probablemente influya en su decisión de votar.

La ciudad es considerada un bastión del partido gobernante AKP. En las elecciones parlamentarias de 2018, el partido de Erdogan recibió casi el 60 por ciento de los votos allí, mientras que él personalmente recibió el 74,2 por ciento de los votos como candidato presidencial.

Sin inversiones en Trebisonda

Tampoco en la ciudad conservadora y nacionalista de Trebisonda, en la costa del Mar Negro, la notable crisis económica parece significar el final de la era de Erdogan. Muchos creen que es Erdogan quien realmente puede impulsar la economía.

Erkut Celebi, presidente de la Cámara de Comercio e Industria local, sigue de cerca las promesas de campaña de ambas partes. "Hay algunas en las que creemos y algunas en las que no", dice. Se queja de que no se está invirtiendo tanto en Trebisonda como en ciudades vecinas como en Rize, la ciudad donde creció Erdogan. "A Trebisonda le está yendo relativamente bien gracias al dinero que traen los turistas árabes", explica Celebi. "No está claro qué pasaría si dejaran de venir. El turismo tendría que diversificarse", advierte el periodista local Elif Cavus.

El TOGG se exhibe en el centro de la ciudad de Trebisonda: allí, muchos residentes de están satisfechos con la política económica del Gobierno de Erdogan.

Según la Oficina de Estadística de Turquía (TÜIK), alrededor de 600.000 turistas llegaron a Trebisonda en 2022, en su mayoría de Qatar y Emiratos Árabes Unidos. La meta oficial es recibir un millón de turistas en 2023. "Los árabes están comprando demasiadas casas. Por eso los precios están subiendo", dice el recolector de basura Kadir Yilmaz. "Está mal que a los árabes se les permita comprar casas. Eso, a su vez, perjudica nuestro poder adquisitivo", acota el agricultor y votante del AKP Vural Öksüz.

La esperanza de un futuro sin nepotismo

Si bien muchas ciudades conservadoras cuentan con el presidente, muchas otras partes de Turquía creen que el candidato de la oposición, Kemal Kilicdaroglu, puede hacerlo mucho mejor. Didem Kalkan, original de Tunceli, en el este de Anatolia, está estudiando en otra ciudad: "Actualmente soy estudiante. Me preocupa no poder encontrar trabajo en el futuro", dice la joven. Y señala otro problema: el nepotismo. "Todos esperan algo extra. Estoy convencida de que bajo Kilicdaroglu todos serán lo que merecen ser".

Estadísticamente, la ciudad de Tunceli, en el este de Anatolia, nunca ha votado por partidos de derecha en los 100 años de historia de la república. El retador de Erdogan, Kemal Kilicdaroglu, proviene originalmente de la ciudad de influencia aleví, de la que muchas personas allí están orgullosas. Pero aunque muchos están felices de que un aleví de Tunceli pueda convertirse en presidente, su principal deseo es una mejor economía.

Tunceli está orgullosa del candidato presidencial de la zona, Kilicdaroglu.

El desempleo, la crisis económica y el alto costo de vida también son los temas más discutidos aquí. "Todo lo que deseo es que el ganador mejore la economía", dice Yagmur Keskin a DW. En la calle más concurrida de Tunceli, vende las hierbas que recolecta en las montañas. La joven votará por segunda vez este año: "También deseo que se creen muchas oportunidades de trabajo para los jóvenes. Si nos esforzamos tanto, también deberíamos cosechar las recompensas".

Muchas personas en Tunceli están convencidas de que una posible victoria de Kilicdaroglu traerá más justicia a Turquía. Cafer Toprak también lo cree, fue a la misma escuela primaria que Kilicdaroglu y lo recuerda: "Kemal siempre traía pan a la escuela. No se lo comía solo, siempre lo compartía con los demás".

(rml/ers)