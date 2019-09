Elecciones en Sajonia y Brandeburgo: el día después

El partido Alternativa para Alemania (AfD) no obtuvo el respaldo suficiente para gobernar a solas ninguno de los Estados federados donde tuvieron lugar comicios regionales este domingo (1.9.2019). Pero el número de electores que votó por esa formación populista de derecha en 2014 se redobló en Brandeburgo y se triplicó en Sajonia. Su líder, Alexander Gauland, celebró esa evolución asegurando que la AfD se consolida como partido de masas. Su candidato principal en Brandeburgo, Andreas Kalbitz –mal visto por buena parte de la opinión pública germana debido a su cercanía con grupos de extrema derecha–, fue más específico al comparar el ascenso de la AfD con el del partido ultraderechista italiano Liga Norte: "En esa dirección nos movemos”, dijo.

El democristiano Michael Kretschmer, máxima autoridad de Sajonia.

La AfD obtuvo el 23,5 por ciento de los votos en Brandeburgo y el 27,5 por ciento en Sajonia. También Los Verdes, que a escala nacional tienen un índice de popularidad muy por encima del 20 por ciento, les arrebataron electores a sus rivales tanto en un Land como en el otro, pero no tantos como esperaban. Aunque contenta por los resultados de los comicios –Los Verdes ganaron mandatos directos en esos estados por primera vez–, la diputada verde Franziska Brantner no disimuló su preocupación al ser consultada por Deutsche Welle: "El 75 por ciento de la población no votó por la AfD”, señaló, antes de enfatizar que todos los partidos establecidos deben convencer a los habitantes del este de Alemania de que la democracia funciona para ellos.

Preocupación tangible

Brantner no es la única inquieta ante el auge de la AfD. "Debemos analizarnos a nosotros mismos. No tiene sentido mirar hacia la derecha o la izquierda”, comentó Ralph Brinkhaus, jefe de la fracción parlamentaria de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) en el Bundestag. Ni esa formación ni el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) salieron ilesos de la contienda. Sin embargo, analistas destacan que el miedo de muchas personas a una victoria de la AfD benefició tanto al democristiano Michael Kretschmer, máxima autoridad de Sajonia, como al socialdemócrata Dietmar Woidke, su homólogo de Brandeburgo; ambos recibieron apoyo de simpatizantes de La Izquierda, Los Verdes y los liberales del FDP. Los populistas de derecha seguirán siendo oposición.

El socialdemócrata Dietmar Woidke, máxima autoridad de Brandeburgo.

Desde hace semanas se venía especulando que las elecciones de este 1 de septiembre podrían darle la estocada final a la alianza que apuntala al Gobierno de Angela Merkel, conformada por el SPD, la CDU y su hermana menor, la Unión Social Cristiana de Baviera (CSU). Pero este lunes (2.9.2019), ninguno de esos partidos dio la impresión de pretender darse por vencidos. Ni siquiera Gauland, el "hombre fuerte” de la AfD, cree que el Ejecutivo se vaya a desbaratar ahora. "Yo creo que la ‘gran coalición' va a permanecer porque, con los resultados electorales de este domingo, a los dos grandes partidos se les haría difícil imponerse en elecciones generales”, esgrimió Gauland. Mientras tanto, LaIzquierda y el FDP continúan en estado de schock.

El jefe de los izquierdistas, Dietmar Bartsch, describió la pérdida de apoyo popular en Sajonia y Brandeburgo como un "desastre”, y anunció que sus camaradas replantearían su estrategia política por completo para superar esta mala racha. Por su parte, el FDP ni siquiera estará representado en los Parlamentos de estos dos Länder alemanes.

(erc/cp)

