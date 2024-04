Elecciones en la UE: ¿Qué ha logrado el Parlamento Europeo?

Ante las elecciones del Parlamento Europeo en junio, DW analiza algunos aspectos en los que la Eurocámara ha dejado huella desde 2019. Y otros que no han prosperado tanto.

Los pasillos del Parlamento Europeo han sido un auténtico caos esta semana. Cientos de legisladores se apresuraban a aprobar un número récord de leyes antes de las elecciones de junio.

Desde las últimas elecciones de 2019, Europa ha ido saltando de crisis en crisis: primero el "brexit”, luego la pandemia de COVID-19 y más tarde la guerra de Rusia en Ucrania. Así que, en medio de la vorágine, ¿qué consiguieron hacer los parlamentarios y en qué no lograron cambiar las tornas?

Acuerdo ecológico: las promesas climáticas

En 2019, la Comisión Europea -el brazo ejecutivo del bloque- dio a conocer un plan para reducir un 55% las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030, en comparación con los niveles de 1990, y luego alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050.

La presión de los jóvenes manifestantes contra el cambio climático y la llamada "ola verde" electoral, permitió alcanzar un número récord de diputados verdes en el Parlamento Europeo. Desde entonces, la Eurocámara ha participado en la negociación de una multitud de leyes diseñadas para cumplir ese compromiso, incluidos los planes para prohibir los coches con motor de combustión la próxima década y un impuesto sobre determinadas importaciones intensivas en carbono, en un intento de hacer pagar a los contaminadores.

Sin embargo, las encuestas sugieren que la ola verde está pasando. Este año, las protestas en toda la UE llevaron a Bruselas a relajar algunas normas agrícolas verdes para aliviar las cargas sobre los agricultores, y en febrero, las normas clave de restauración de la naturaleza pasaron raspando una votación final después de que el mayor grupo de centroderecha retirara su apoyo por preocupaciones sobre la seguridad alimentaria.

Primeras normas mundiales sobre IA

Desde 2019, la UE también ha puesto en marcha leyes para frenar el poder de las grandes empresas tecnológicas. Andrea Renda, investigador principal del Centro de Estudios Políticos Europeos, declaró a DW que los parlamentarios también han sido "fundamentales" a la hora de reforzar las primeras leyes de este tipo que regulan la inteligencia artificial.

Sin embargo, Renda advierte que el bloque se enfrenta ahora a "un enorme problema de ejecución", ya que cada texto legislativo está repleto de procedimientos diferentes.

Migración: acuerdo a regañadientes

Durante mucho tiempo la política de migración y asilo fue uno de los temas más conflictivos y divisivos de la UE. Por eso, cuando a principios de mes los legisladores de la UE dieron su respaldo definitivo a las reformas tras una década de debate, muchos de ellos consideraron que se trataba de un éxito.

Sesión plenaria del Parlamento Europeo. Imagen: Fred Marvaux/EU

Según las nuevas normas, los países de la UE tendrán que acoger de forma más equitativa a los inmigrantes que lleguen a sus costas o pagar compensaciones a otros Estados.

¨La razón por la que los diputados acabaron dando su visto bueno es el simple cálculo de que sigue siendo mejor tener el pacto que no tenerlo. No aprobar las reformas habría supuesto probablemente un golpe en las elecciones, y los partidos centristas y de centroizquierda no habrían querido sufrir las consecuencias¨, explicó Helena Hahn, analista de migración del European Policy Center.

Interferencias: ¿Un espía en casa?

En 2022, la fiscalía belga abrió una investigación sobre una presunta trama de dinero por influencias conocida como "Qatargate", aunque el país del golfo niega toda implicación.

Este mes surgieron los informes sobre una supuesta operación de propaganda rusa en la cámara, antes de que el martes se detuviera a un miembro del personal sospechoso de espiar para China.

(mw/ers)