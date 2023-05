Elecciones en Grecia: los votantes jóvenes dan la espalda a los principales partidos

Petros Xylourgidis, dueño de una tienda de mascotas en la ciudad de Tesalónica, en el norte de Grecia, se queja de que después de una compra de 4,50 euros se queda solo con unos 50 céntimos. "El Estado gana más con eso que yo", lamenta.

El hombre, de 36 años, no tiene nada en contra de los impuestos, pero por lo que puede ver en su día a día, ese dinero no se está invirtiendo para el bien de la gente. Salud, educación, infraestructura: los fondos son escasos en todos los ámbitos.

Teniendo en cuenta el panorama político en Grecia, Xylourgidis no ve ningún candidato por el que valga la pena votar. Entonces, cuando el país europeo vaya a las urnas para elegir un nuevo Parlamento el 21 de mayo, se quedará en casa.

"No importa qué gobierno esté en el poder, nada cambia realmente. Dan grandes discursos, pero no pasa nada. Nos dijeron: 'es hora de acabar con la austeridad' (durante la crisis financiera). No pasó nada. Nos dijeron: 'es hora de deshacerse del sistema de impuestos a la propiedad'. Una vez más, no pasó nada", comenta a DW.

Petros Xylourgidis no votará en las elecciones del 21 de mayo. Dice que perdió la fe en las instituciones políticas de Grecia

Ira contra los poderes fácticos

Para Xylourgidis, los que dirigen el país son políticos de carrera que no saben nada sobre las realidades cotidianas de la vida de las personas.

"Gritan sobre la justicia. ¿Pero dónde está la justicia? Me da mucha rabia Todos los escándalos recientes y no pasa nada. Estoy enojado por la forma en que las personas en el poder manejan los asuntos importantes".

También está molesto con las personas que siguen apoyando y votando por los mismos políticos cada vez. Mientras los poderosos evaden impuestos y empluman sus propios nidos, la gente como él lucha para llegar a fin de mes, expresa.

Se espera que MeRA25, fundado por el exministro de Finanzas de izquierda Yanis Varoufakis (en la foto), obtenga alrededor de 4 % de los votos el 21 de mayo

¿Son los partidos más pequeños la alternativa?

Mientras los partidos luchan por el voto de los jóvenes, muchos de estos están recurriendo a partidos más pequeños en la contienda. Uno de ellos es MeRA25, fundado por el exministro izquierdista de Finanzas, Yanis Varoufakis.

MeRA25 superó el umbral de 3 % en las elecciones parlamentarias de 2019 y desde entonces ha tenido nueve diputados en el Parlamento. Las encuestas de opinión lo sitúan actualmente en alrededor de 4 %, que es ligeramente superior al 3,4 % que obtuvo hace cuatro años. En el grupo de edad de 17 a 29 años, las encuestas incluso arrojan 8,6 %.

Giorgos Panagopoulos, un estudiante de derecho de 24 años que apoya a MeRA25, sostiene que boicotear las elecciones en protesta por la situación actual no es una opción. "Hay que apoyar las instituciones y los procesos políticos, es la única forma de fortalecer la democracia y que los jóvenes se hagan escuchar al menos en parte", manifiesta.

Nick Malkoutzis

Panagopoulos no tiene muchas cosas buenas que decir sobre el primer ministro Kyriakos Mitsotakis. Como muchos otros jóvenes, critica cosas como la escalada de violencia policial contra los manifestantes y las escuchas telefónicas masivas que pusieron al gobierno bajo una presión considerable el verano pasado, en particular desde el extranjero.

Está convencido de que una alianza de partidos más pequeños como MeRA25 podría sacudir el panorama político y poner en la agenda temas que son importantes para los jóvenes. "Nuestro mayor problema es la falta de perspectivas. Tenemos una buena educación, pero después de eso, la única opción para muchos es emigrar en busca de trabajo", dice.

El estudiante Giorgos Panagopoulos es voluntario del partido de izquierda MeRA25. En su opinión, no votar en las elecciones no es una opción

Rendición de cuentas y transparencia

Si bien las preocupaciones financieras son comunes para los votantes de todos los grupos de edad, otros temas como la corrupción financiera y política ocupan un lugar destacado en la agenda de los jóvenes, señala Nick Malkoutzis, cofundador de MacroPolis, un instituto de análisis político independiente en Grecia.

Según Malkoutzis, los jóvenes de hoy exigen una mayor rendición de cuentas y transparencia, y están decepcionados por los políticos que están al mando. "Los jóvenes tienen muy poca fe en los principales partidos y en la política dominante", apunta. "Esto los empuja hacia los márgenes exteriores del sistema político".

Al analista no le sorprende en absoluto que los votantes jóvenes recurran a partidos como MeRA25 tras el grave accidente de tren cerca de Larissa, en el que 57 personas perdieron la vida, muchas de las cuales eran jóvenes.

Durante las protestas que siguieron al accidente, Loukia Kotronaki, de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Panteion realizó un estudio a escala nacional sobre las actitudes políticas de los jóvenes de entre 17 y 34 años.

Según el estudio, el 75,4 % de los encuestados desconfía del actual gobierno y el 88,5 %, de los partidos políticos. En términos generales, los encuestados se identificaron más con la izquierda que con los valores conservadores o de derecha, precisó a DW.

