Elecciones en EE.UU. ¿Por qué difieren los resultados de los diferentes medios de comunicación?

Azul, rojo, confuso: poco a poco, los medios de comunicación declaran individualmente al líder del conteo de votos de las elecciones en estados de EE.UU. Y sus resultados difieren. Justo un medio conservador ve a Trump rezagado.

Eran las 23:20 en la Costa Este cuando Fox News anunció en la noche de las elecciones que Joe Biden ganó Arizona. Con esta decisión, Fox News agregó 11 puntos adicionales a la cuenta de Biden. Con una victoria en el estado disputado, el retador abriría una vez más el camino a la presidencia. Una amarga decepción para Trump y sus partidarios, quienes, según el New York Times, acababan de celebrar la victoria en Florida. Se dice que el presidente estaba furioso con su antigua red de confianza, Fox News. Vanity Fair incluso afirma que el Trump le gritó al fundador de Fox, Rupert Murdoch, por teléfono.

Después de todo, Fox News fue inicialmente la única gran empresa de medios que consideró que la elección en Arizona estaba decidida. A las 2:50 de la mañana del miércoles, la agencia de noticias AP siguió el ejemplo y con ello el New York Times, DW y otros medios. Sin embargo, muchos medios de comunicación, incluyendo la CNN, aún no creen que la carrera en Arizona haya terminado. Los ratings de los medios periodísticos también difieren en lo tocante a otros estados. Por ejemplo, la CNN actualmente le da a Biden 253 electores, mientras que Fox le da 264 de los 270 votantes necesarios para ganar la carrera.

Secreto de los institutos

"Los medios de comunicación tienen diferentes bases de datos", explica Arndt Leininger, politólogo e investigador electoral de la Universidad Libre de Berlín. "Cada uno realiza sus propias encuestas en los colegios electorales, recoge los resultados que ya se han recibido de forma independiente y luego tiene diferentes métodos para calcular las llamadas proyecciones a partir de estos datos. De estas proyecciones se puede deducir si el candidato que va a la zaga todavía podría ganar una mayoría con los votos aún por contar.

El truco es predecir correctamente cómo se distribuirán los votos no contados entre los candidatos. Por ejemplo, se observa cómo se emitieron los votos en las pasadas elecciones en la misma zona y cómo está compuesta la población allí. ¿Cómo exactamente? Ese es un secreto de los respectivos institutos. Las principales cadenas de televisión CNN, NBC, ABC y CBS confían en las cifras del National Election Pool, que está respaldado por la empresa de encuestas de opinión Edison Research. Fox News, pero también el New York Times y otros, utilizan las cifras de AP. La llamada "call”, es decir, la decisión de si una disputa electoral se ha ganado o no, la toman algunos medios de comunicación en base a estas cifras - como lo hizo Fox News en el caso de Arizona.

Por fax hacia la victoria

Existe una dificultad adicional: mientras que en Alemania y en muchas otras democracias un comisionado electoral federal compila centralmente los resultados oficiales de todos los distritos electorales, en Estados Unidos esto se hace de manera independiente en cada estado federado. "Ese es solo uno de los desafíos que enfrentan los medios de comunicación y los institutos", dice Leininger. "Tienen que ir a los 50 estados. Parte de ello va al nivel del condado donde se recogen los datos. Les envían faxes, o van a sitios web y escriben los resultados para superar a los demás".

Por lo tanto, siempre se esperan ciertas diferencias entre los diversos institutos y estaciones en las elecciones de EE.UU. Este año, sin embargo, el alto porcentaje de votantes por correo debido a la pandemia hace que la evaluación de los resultados de las elecciones sea particularmente complicada. "En principio, sabemos que los demócratas son más propensos a usar este instrumento", dice Leininger, resaltando que "es muy difícil estimar cuán exacta será la distribución de los votos porque esta es una situación sin precedentes".

"¡Lo siento, Trump!”

Cuando Fox News declaró a Biden como ganador en Arizona la noche de las elecciones, la emisora se enfrentó a críticas masivas del equipo de campaña de Trump y de muchos de sus seguidores. Fox News se defendió enviando a Arnon Mishkin a la televisión en vivo. El jefe del equipo de análisis electoral, un demócrata declarado, se atuvo a su predicción, afirmando que Trump no podía esperar una mayoría de los 870.000 votos no contados. Dijo que se trataba principalmente de votos por correo, y también de votos de una región en la que Biden estaba claramente a la cabeza. "Hemos anunciado el resultado correcto", dijo Mishkin. El presidente ya no era capaz de pasar a Biden. "Lo siento", agregó.

Pero la carrera por la Casa Blanca aún no ha terminado. En los mapas de muchos medios de comunicación de EE.UU. todavía hay puntos grises junto a los estados rojos y azules donde el ganador republicano o demócrata ya ha sido determinado. El conteo continúa. Ahora se espera con impaciencia quién será el primero en anunciar una victoria en favor de Biden o Trump. Por el momento, Trump parece tener pocas posibilidades de ganar. Tal vez sea el antiguo canal favorito de Trump, Fox News, el que anuncie el final de su presidencia.

(jov/er)