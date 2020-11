++Elecciones en EE. UU.: Biden seguro de una "victoria clara y convincente" ++

Todas las actualizaciones en hora central europea (CET, por sus siglas en inglés).

05:37 Jóvenes en Nueva York ya empiezan a festejar la derrota de Trump

Nueva York, la ciudad que vio nacer a Donald Trump y donde forjó su fortuna, empezó este viernes a celebrar la derrota electoral del presidente incluso antes de anunciarse un ganador de las elecciones y a pesar de que el conteo de votos aun continuaba.

Cientos de jóvenes se congregaron en la céntrica plaza de Washington Square Park, donde celebraron la posible salida del mandatario de la Casa Blanca bailando y cantando al ritmo del "Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye" del grupo Stema, a la vez que vitoreaban "Fuck Donald Trump" (Que le jodan a Donald Trump) y "Get out, get out" (lárgate).

05:02 Biden no se proclama ganador pero está seguro de la victoria

El candidato demócrata a la Presidencia de EE.UU., Joe Biden, reconoció este viernes que todavía no es el ganador de los comicios, pero aseguró que los números indican que tendrá una "victoria clara y convincente".

El rival del presidente Donald Trump añadió que no esperará a los resultados para empezar a trabajar tras mostrarse convencido de que ha ganado las elecciones presidenciales del martes.

En un tono que contrasta con el último discurso ofrecido por Trump, Biden expresó que el "propósito de la política" no es una "guerra implacable" que busque inflamar el conflicto para resolver los problemas y dijo que "es hora" de que Estados Unidos se una como nación.

Esta es la proyección actual del conteo de votos de la agencia de noticias AP:

04:57 Juez de la Suprema Corte niega pedido de suspender conteo en Pensilvania

Un juez de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos denegó el viernes un pedido de los republicanos de Pensilvania para detener el conteo de votos recibidos después del día de las elecciones, remitiendo la impugnación al pleno del tribunal para que se pronuncie este sábado.

El juez Samuel Alito ordenó entretanto a Pensilvania a separar los votos llegados de las elecciones confirmando de esa forma una decisiòn ya tomada por las autoridades electorales de ese estado.

El fallo ocurre cuando el demócrata Joe Biden adelantaba a Donald Trump en un estado clave que puede asegurarle su acceso a la Casa Blanca. Trump no ha cesado de denunciar el voto por correspondencia, afirmando, sin prueba alguna, que genera un vasto fraude electoral.

04:21 Trump se acerca a Biden en el conteo de Arizona

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, continuó este viernes recortando la distancia de votos que le separa del candidato presidencial demócrata, Joe Biden, en Arizona, aunque a un ritmo insuficiente para tomar la ventaja en ese estado clave.

De acuerdo con la última actualización del Centro de Elecciones del condado de Maricopa, Trump recibió 38.388 votos más en el último conteo, lo que significa poco más del 53 % de los sufragios de esta tanda, un porcentaje que está por debajo del casi 60 % que debería puntuar para recuperar el liderato en las urnas en ese estado, que otorga 11 votos electorales.

Aún faltan por computar 173.000 papeletas en todo el estado de Arizona, mientras que en el condado de Maricopa, cuya capital es Phoenix, faltan unas 92.000, según la misma fuente.

Así, con aproximadamente el 95 % de los votos escrutados, Biden encabeza la contienda por casi 30.000 votos de ventaja, una diferencia corta que provoca que Trump y sus seguidores tengan la esperanza de poder firmar una victoria "in extremis" en un estado tradicionalmente conservador.

03:32 Seguidores de Biden desafían el frío a la espera de su discurso

Cientos de seguidores del candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, se han acercado hasta el recinto donde se espera que esta noche de viernes (06.11.2020) ofrezca un discurso a la nación, desafiando el frío y las medidas de seguridad adoptadas por la pandemia de la covid-19.

Llevando carteles que aludían a la campaña del demócrata, los simpatizantes se han concentrado en una zona del estacionamiento del centro de convenciones Chase Center, a pesar de que no pueden entrar.

Muy animado y como una forma de mostrar su apoyo al aspirante presidencial, el grupo se ha concentrado a los pies de una bandera estadounidense gigante sujetada por dos grúas, según constató Efe.

Al referirse a los preparativos para un eventual discurso de Biden, la cadena CNN indicó que se han dispuesto fuegos artificiales con motivo de la aparición del que fuera vicepresidente de la Administración de Barack Obama (2009-2017).

01:55 Unos bailan y otros callan en Filadelfia mientras termina el conteo de votos

Música, gente bailando al ritmo de tambores y policía: frente al centro de Convenciones de Filadelfia (Pensilvania), donde se terminan de contar los votos de este estado bisagra que podría decantar la batalla electoral por la presidencia, parece que se está celebrando una fiesta.

Son los simpatizantes del candidato demócrata Joe Biden, que esperan excitados los resultados de las elecciones tras tres días de angustiosa espera, a varios metros de un grupo de cariacontecidos defensores del presidente Donald Trump, que se han congregado para denunciar que les están "robando las elecciones".

"Trump, esto es Filadelfia, te vamos a comer", "ríndete a la democracia", "contad todos los votos" o "los votos negros importan" son algunos de los carteles que llevan los participantes en esta celebración que ha empezado ante la inminencia del resultado de la contienda.

00:31 Margen final de victoria republicana en Florida es de 3,3 %

Donald Trump tiene en Florida un margen a favor de 3,3 % sobre el candidato demócrata, Joe Biden, con todos los precintos electorales finalizados de tabular los votos del 3 de noviembre y con algunos condados pendientes de entregar el recuento de votos por correo, que en todo caso no modificará la victoria que el republicano consiguió en este estado.

De acuerdo con las cifras de este viernes de la División Electoral de Florida, la fórmula republicana Donald Trump-Mike Pence suma 5.659.977 de votos, mientras que Joe Biden-Kamala Harris acumulan 5.286.746 votos, es decir 373.231 votos menos. Los votos contabilizados hasta el momento suman 11.046.986.

Condados como Monroe, donde se asientan los turísticos Cayos de Florida, deben todavía entregar los resultados de los votos por correo, que no impedirá que los 29 votos correspondientes a Florida en el Colegio Electoral vayan a Trump.

00:27 Trump dice que Biden no debería reivindicar la victoria erróneamente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que su rival Joe Biden no debería reivindicar la victoria en las elecciones de forma "errónea", en medio de un conteo que da una ventaja a los demócratas.

"Joe Biden no debería declarar la victoria para la presidencia de forma errónea. Yo también podría reivindicarla. ¡Los procedimientos judiciales no han hecho más que empezar!", declaró en Twitter el mandatario.

El presidente se pronunció así a pesar de que él mismo ya declaró falsamente que había ganado las elecciones, algo que hizo la misma noche electoral.

