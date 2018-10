Elecciones en Afganistán: ¿pueden los candidatos jóvenes cambiar las cosas?

Este 20 de octubre, los afganos acuden a las urnas para votar en las elecciones parlamentarias. Sin embargo, muchos ciudadanos se muestran escépticos de que haya realmente una renovación política. De hecho, la mayoría tiene poca fe en el proceso ya que, aseguran, los políticos del país no han hecho mucho por el pueblo en las últimas décadas.

Algunos esperaban que la situación mejorara después de que la coalición militar liderada por Estados Unidos derrocara al régimen islamista talibán en 2001. Pero los políticos tradicionales que habían estado en el poder antes del gobierno talibán se reagruparon y recuperaron el poder una vez que se restableció el orden democrático en el país, ahora devastado por la guerra.

Lo cierto es que muchos de los actuales candidatos cuentan con el respaldo de los viejos y poderosos señores de la guerra, quienes durante décadas utilizaron la violencia para incrementar su influencia política.

Pero hay un aspecto positivo: en esta ocasión también se postulan muchos candidatos jóvenes y educados. Estos incluyen a empresarios, periodistas, maestros y exempleados de gobierno.

Muchos afganos creen que son estos jóvenes quienes pueden quebrar el actual statu quo.

Superando obstáculos

"No tenemos números exactos, pero según estimaciones un 60 o 65 por ciento de los candidatos que se postulan tienen menos de 40 años", dijo a DW Zabi Sadat, portavoz adjunto de la Comisión Electoral Independiente de Afganistán.

Otro aspecto a tener en cuenta es el hecho de que haya tan solo 417 candidatas mujeres, sobre un total de 2565. La participación femenina en el proceso democrático no ha aumentado mucho desde las elecciones de 2010.

De los 249 escaños en el parlamento, 68 están reservados para mujeres.

"Los legisladores en ejercicio no han estado a la altura de las expectativas del pueblo afgano", le aseguró a DW Muqadasa Ahmadzai, activista por los derechos de las mujeres de la provincia oriental de Nangarhar.

Ahmadzai tiene la esperanza de que los votantes jóvenes de su país no voten por "políticos corruptos" en las próximas elecciones: "He estado trabajando con el pueblo afgano y sé que me apoyan. Esa es la razón por la que he decidido postularme para el Parlamento", explicó. "Por supuesto, tuve que superar muchas barreras sociales y culturales", agregó.

Postularse para la elección es una cosa, pero hacer campaña para una joven mujer no es cosa sencilla en Afganistán. Pero Ahmadzai continúa viajando a diferentes pueblos y ciudades para ganarse a los votantes.

Una alternativa a los señores de la guerra.

Samiullah Mahdi, un experiodista, cree que es hora de que la joven generación en Afganistán tome la iniciativa en asuntos políticos para modificar así las cosas. "Afganistán se encuentra en una encrucijada en la que se enfrentan el pasado y el futuro", dijo Mahdi a DW.

Como reportero, Mahdi entrevistó a muchos políticos afganos y cubrió sus debates. Hoy cree que esta experiencia profesional lo podría ayudar si es que obtiene un triunfo en su circunscripción.

"Las nuevas generaciones afganas han desempeñado un papel importante en el desarrollo de los medios. Por esto creo que si los jóvenes tienen la oportunidad también pueden transformar las instituciones políticas del país", aseguró Mahdi.

En su anuncio televisivo, Mahdi insta a los ciudadanos afganos a votar por el cambio.

Hay muchos otros candidatos jóvenes como Mahdi. Javid Faisal trabajó como portavoz del presidente ejecutivo de Afganistán, Abdullah Abdullah. Pero dejó su trabajo para participar en la elección: "Tomé la decisión de dejar mi trabajo porque creo que mi provincia de origen, Kandahar, necesita una mejor representación en el Parlamento", afirmó Faisal.

"Necesitamos utilizar la energía, la lealtad y la fuerza de los jóvenes para hacer de Afganistán un lugar mejor", sentenció.

Autor: Waslat Hasrat-Nazimi (DG/RRR).

