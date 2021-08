Elaine Thompson remata en los 200 m su segundo doblete olímpico

"Es increíble ganar dos oros de nuevo. He tenido una semana dura, no dormí después de la final de los 100 metros", señaló tras la carrera Elaine Thompson-Herah. La jamaciana remató con su triunfo en 200 metros con un tiempo de 21,53 segundos, récord nacional y la segunda mejor marca de la historia, su segundo doblete olímpico consecutivo en una carrera que dejó fuera del podio a su compatriota Shelly-Ann Fraser-Price.

Thompson tomó clara ventaja a la salida de la curva por la calle siete y en la recta se fue alejando de todas sus rivales. La namibia Christine Mboma batió el récord mundial sub-20 con 21,81 para alcanzar el segundo puesto. "Son mis primeros Juegos Olímpicos. Vine aquí por la experiencia pero lo he hecho mejor de lo que pensaba. Estoy realmente feliz, muy orgullosa", comentó la joven namibia. "Antes, cuando corría contra las mejores atletas, me ponía nerviosa. Pero ahora ya no me pongo nerviosa", aseguró. El bronce fue para la estadounidense Gabrielle Thomas, que con 21,87 dejó fuera del podio a Fraser-Pryce.

Era una incógnita el rendimiento que podían ofrecer las dos namibias hiperandrogénicas, Christine Mboma y Beatrice Masilingi, dos corredoras de 400 que tuvieron que pasarse al 200 para eludir la normativa sobre límites de testosterona en distancias comprendidas entre el 400 y la milla. Mboma no extrañó la nueva distancia y solo se inclinó ante la doble campeona, mientras que Masilingi llegó sexta con 22,28.

Thomson es la primera mujer en conseguir un 'doble doblete', es decir, ganar los títulos de 100 y 200 metros en dos ediciones consecutivas de los Juegos Olímpicos. "Sinceramente, estoy muy cansada. Mis piernas necesitan algo de descanso. He tenido muchas carreras en los últimos días, pero estoy muy agradecida", dijo.

lgc (efe/afp)