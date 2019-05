El Youtuber que puso contra las cuerdas a los conservadores alemanes… (¡Por suerte!)

Ya solo el título es un atrevimiento: "La destrucción de la CDU" se llama el video de 55 minutos en el que la estrella de YouTube Rezo arremete contra la política alemana de los últimos años. Rezo acusa a los políticos del partido democristiano CDU de incompetentes, mentirosos y poco humanos. Y su arremetida verbal culmina en una afirmación indiscutible: "Solo hay una posición legítima”. Por supuesto, cómo no, la suya...

"¿Cómo se le ocurre a este sinvergüenza…?”

La indignación es enorme: ¿cómo se le ocurre a este sinvergüenza difundir entre los jóvenes una visión tan sesgada, subjetiva y polémica? Y ¿cómo se les ocurre a cinco millones de jóvenes ver el video? Una cosa es cierta: Rezo no es moderado, sino apasionado. Lo habitual en un joven de 26 años.

Rezo se dedica en realidad al entretenimiento. Su video no tenía ambición académica ni aspiraciones de ser periodismo neutral. Con su juvenil radicalidad, ha proclamado a los cuatro vientos su opinión y ha utilizado su popularidad para poner el foco sobre unas elecciones importantes. ¡Rezo quiere participar en el debate!

Además se ha preparado muy bien. Ha leído sobre política social, exterior y climática para denunciar la desigualdad social, la inactividad en política medioambiental y la brutalidad de los "daños colaterales”. Reclama "valores humanísticos” y recibe millones de "likes” por parte de los jóvenes. ¿Dónde está el problema?

No hacer brechas más profundas

El problema es otro: la sociedad alemana debe tener cuidado para que no se hagan más profundas las brechas entre lo analógico y lo digital, lo viejo y lo joven, los medios convencionales y las redes sociales. No es casualidad que la ira de un Youtuber apunte directamente a los conservadores: en el debate sobre la reforma de los derechos de autor en la UE , estos no se tomaron en serio las opiniones críticas de los jóvenes. Ahora reciben el pago por su actitud por parte de Rezo & Co.

Sería equivocado ofenderse por ello y replegarse. Eso es algo que la CDU ha entendido bien y ha ofrecido una conversación a Rezo. Nuestra supuestamente egocéntrica juventud se interesa por el mundo, se forma una opinión y lucha por ella. Precisamente lo que debe ser una democracia. Y no es necesario sintonizar entre ambas partes desde el primer momento: sería extraño que los hijos sonaran exactamente igual que sus progenitores.

