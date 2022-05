El viaje en el tiempo podría ser posible, según este físico teórico

El concepto de viaje en el tiempo ha fascinado a la humanidad desde hace milenios. No obstante, la idea ha tenido un especial auge desde la aparición del género de ciencia ficción, el cual lleva ya mucho tiempo sacando partido de ello. Y es que no era para menos. Todos seguramente habremos soñado con las infinitas posibilidades de viajar en el tiempo, así sea solo para tener la oportunidad de enmendar un error cometido en el pasado.

Pero más allá de los sueños y la ciencia ficción, ¿hasta qué punto es realista viajar en el tiempo en nuestro universo? ¿Qué dice la ciencia al respecto?

En un artículo publicado en The Conversation, el profesor adjunto de Física de la Universidad de Brock (Canadá), Barak Shoshany, escribió sobre la posibilidad de viajar en el tiempo, proponiendo una posible solución a las diferentes paradojas que físicos han encontrado en las diferentes teorías sobre viaje en el tiempo.

Comprensión actual del principio de causalidad

Nuestra comprensión actual del tiempo y la causalidad se basa en la teoría general de la relatividad del físico teórico alemán Albert Einstein (1879-1955). Esta teoría –que existe desde hace más de 100 años y que los físicos coinciden en que describe con bastante precisión las estructuras causales de nuestro universo– combina el espacio y el tiempo en una sola entidad, el "espacio-tiempo", y ofrece una explicación extraordinariamente intrincada, según Shoshany, de cómo funcionan ambos, a un nivel que no tiene parangón con ninguna otra teoría establecida.

Según Shoshany, la teoría general de la relatividad ha permitido a físicos escribir ecuaciones que describen el viaje en el tiempo de forma coherente y compatibles con la relatividad. "Pero las ecuaciones no tienen sentido si no se corresponden con nada de la realidad", señala Shoshany. ¿Por qué entonces estas ecuaciones serían irreales?

Dos grandes problemas con los viajes en el tiempo

En primer lugar, según el físico, para construir una máquina del tiempo, las ecuaciones requerirían que los científicos utilizaran materia exótica con energía negativa. Sin embargo, la energía negativa no está disponible en cada esquina. En el estado actual de los conocimientos, solo la mecánica cuántica nos da la esperanza, al menos en teoría, de poder producirla en cantidades muy pequeñas y durante periodos de tiempo extremadamente cortos.

Pero Shoshany es optimista, señalando, entre otras, la posibilidad de que se descubran otras ecuaciones que permitan viajar en el tiempo sin necesidad de materia exótica. "Este problema podría ser simplemente una limitación de nuestra tecnología actual o de nuestra comprensión de la mecánica cuántica", afirma.

Paradojas de consistencia

Aparte de la materia exótica, el otro problema principal es la observación de que el viaje en el tiempo parece contradecir la lógica en forma de paradojas de consistencia. Para explicarlo, el físico da un ejemplo sorprendente.

"Por ejemplo, consideremos un escenario en el que entro en mi máquina del tiempo, la utilizo para retroceder en el tiempo cinco minutos, y destruyo la máquina en cuanto llego al pasado. Ahora que he destruido la máquina del tiempo, me sería imposible utilizarla cinco minutos después, explica Shoshany.

Esto significa que, si está en el momento en que está, no puede retroceder en el tiempo y destruirla, lo que implica que la máquina del tiempo no ha sido destruida. Y puede usarlo para retroceder en el tiempo y destruirlo. En otras palabras, se trata de una máquina del tiempo que se destruye si y solo si... no se destruye. Paradójico, ¿no?

"Como no puede ser destruida y no destruida simultáneamente, esta hipótesis es inconsistente y paradójica", afirma el físico, quien agrega que, a diferencia de la ciencia ficción, donde existe la idea errónea de que las paradojas se pueden "crear", una paradoja en la física no es un suceso que pueda ocurrir realmente. Así, las paradojas, agrega, son un concepto puramente teórico que apunta a una incoherencia en la propia teoría.

¿Significa esto entonces que el viaje en el tiempo se vuelve simplemente imposible a los ojos de la ciencia? No necesariamente, según algunos investigadores.

El físico teórico Igor Dmitriyevich Novikov intentó resolver la cuestión de las paradojas del viaje en el tiempo con una conjetura de autoconsistencia, que "esencialmente afirma que se puede viajar al pasado, pero no se puede cambiar".

El enfoque del mundo paralelo

Sin embargo, el profesor Shoshany, junto con sus estudiantes Jacob Hauser y Jared Wogan, estudiaron los viajes en el tiempo y en un trabajo reciente descubrieron que hay paradojas de viajes en el tiempo que la conjetura de Novikov no puede resolver.

Así, Shoshany y sus estudiantes propusieron otro enfoque para solucionar las paradojas: la teoría de las líneas de tiempo paralelas.

"Demostramos que permitir múltiples historias (o en términos más familiares, líneas de tiempo paralelas) puede resolver las paradojas que la conjetura de Novikov no puede. De hecho, puede resolver cualquier paradoja que se le plantee", asegura el físico.

Según su teoría, cuando una persona sale de una máquina del tiempo, aterriza en una línea temporal diferente, en la que puede hacer lo que quiera, incluso destruir su máquina del tiempo cinco minutos antes de que deba utilizarla. En esta teoría, los cambios en esta nueva línea temporal no tendrían ningún efecto en la línea temporal original.

"Como no puedo destruir la máquina del tiempo en la línea temporal original con la que realmente viajé al pasado, no hay ninguna paradoja", dice Shoshany.

"Después de trabajar en las paradojas de los viajes en el tiempo durante los últimos tres años, cada vez estoy más convencido de que los viajes en el tiempo podrían ser posibles, pero solo si nuestro universo puede permitir la coexistencia de múltiples historias", agrega.

La mecánica cuántica parece inclinarse por el sí

Según Shoshany, la división en múltiples líneas argumentales es totalmente posible en la mecánica cuántica. "La mecánica cuántica parece implicar que sí, al menos si se suscribe la interpretación de Everett de los 'muchos mundos', en la que una historia puede 'dividirse; en múltiples historias, una para cada resultado de medición posible, por ejemplo, si el gato de Schrödinger está vivo o muerto, o si yo llegué o no al pasado", afirmó.

En la actualidad, Shoshany sigue trabajando intensamente con sus estudiantes en el desarrollo de una teoría concreta sobre los viajes en el tiempo en diferentes líneas temporales que se atenga a la ley de la relatividad general.

"Por supuesto, incluso si logramos encontrar una teoría de este tipo, esto no sería suficiente para demostrar que el viaje en el tiempo es posible, pero al menos significaría que el viaje en el tiempo no está descartado por las paradojas de consistencia", concluye Shoshany en su artículo.

Editado por Felipe Espinosa Wang.