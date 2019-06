El veterano jefe de diseño de Apple deja la empresa

El veterano jefe de diseño de Apple, Jony Ive, una de las principales figuras detrás del resurgir de la compañía de la manzana mordida en las últimas décadas y responsable de dar forma al iPhone y al iMac, abandonará la firma este año.

Ive saldrá durante este año "para crear una compañía de diseño independiente que tendrá a Apple entre sus clientes principales", dijo Apple este jueves (28.06.2019) a través de un comunicado. Ive buscará sus "proyectos personales" pero también continuará trabajando de cerca "sobre una gama de proyectos con Apple", dijo la compañía tecnológica de California.

"Jony es una figura singular en el mundo del diseño y su papel en el renacimiento de Apple no puede ser sobrestimado, desde la pionera iMac en 1998 al iPhone y la ambición sin precedentes de Apple Park, donde recientemente ha estado poniendo mucha de su energía y cuidado", dijo el jefe ejecutivo, Tim Cook.

El cargo que dejará Ive pasará a ser compartido, por lo menos de forma temporal, entre el actual vicepresidente de diseño industrial, Evans Hankey, y el vicepresidente de diseño de interfaz humana, Alan Dye.

Jony Ive usa un iPad para tener una vista de realidad aumentada del marco del nuevo Mac Pro

"Me siento muy orgulloso"

"Tras casi treinta años y un sinfín de proyectos, me siento muy orgulloso del trabajo que hemos hecho para crear un equipo de diseño, un proceso y una cultura en Apple que no tienen paralelo. Hoy, (la empresa) es más fuerte, más vibrante y tiene más talento que jamás antes en su historia", apuntó Ive.

La empresa no especificó en qué fecha exacta se marchará el actual jefe de diseño más allá de que será "más adelante este año" y, aunque no detallaron el nombre de la firma que Ive se propone crear, el diario The Financial Times señaló que se trata de LoveFrom, un proyecto que emprenderá junto a su amigo y también diseñador Marc Newson.

La noticia, que se conoció después de que cerrasen los mercados bursátiles en Nueva York, hizo que las acciones de Apple bajasen en torno al 1 % hasta los 197,93 dólares por título en las operaciones electrónicas posteriores al cierre de los parqués, tras haberse mantenido estables durante todo el día.

